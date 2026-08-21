Elche x Barcelona começa em 23 de agosto de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.
Atual campeão, o Barça inicia a defesa do título contra o Elche
Esperanças de permanência dos mandantes dependem do retrospecto em casa
O Elche terminou em 15º na última temporada, com 43 pontos, fazendo o suficiente para garantir a permanência por apenas um ponto, e provavelmente terá uma temporada difícil. O retrospecto no Martínez Valero pode ser crucial, já que a equipe somou impressionantes 35 (81%) de seus pontos em seu estádio, o que a tornou a sexta melhor mandante da temporada 2025-26 de LaLiga. Los Franjiverdes abriram a campanha com um empate em 1 a 1 muito disputado contra o Deportivo La Coruña, após sofrerem o primeiro gol. O Elche marcou nos dois confrontos com o Barcelona na última temporada, depois de ter passado em branco em nove dos 11 anteriores, então a equipe estará confiante de que pode incomodar um gigante em seu primeiro jogo em casa na campanha.Getty Images
Gigante catalão é favorito para manter o título
O Barcelona conquistou o título na última temporada com 94 pontos, marcando impressionantes 95 gols em uma campanha dominante. A equipe começa como clara favorita para manter a coroa.
O que o Barça fez no mercado de transferências?
Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo pela Espanha, é a contratação de maior destaque, chegando do Man City em um negócio no valor inicial de € 60 milhões. No ataque, Anthony Gordon (€ 70 milhões), Karim Adeyemi (€ 22 milhões) e Jesse Bisiwu (€ 8,5 milhões) chegaram para substituir Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, que saíram.Getty Images
Notícias das equipes
Adam Boayar, Grady Diangana e Yago Santiago tratam lesões leves nos mandantes. Enquanto isso, o metrônomo do meio-campo do Barça, Frenkie de Jong, segue fora com uma lesão no joelho. Roony Bardghji também está fora no longo prazo. A principal contratação para o meio-campo, Rodri, é uma grande dúvida após sua participação na Copa do Mundo.
Prováveis escalações
Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.
Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.getty
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Elche x Barcelona
O Elche chega para este confronto sem quatro jogadores. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio e Adam Boayar estão listados como lesionados, deixando Anselmi com opções reduzidas para escalar a equipe. Não há suspensões registradas, e nenhuma escalação provável foi confirmada antes do pontapé inicial.
O Barcelona também tem preocupações com lesões para administrar. Frenkie de Jong e Roony Bardghji estão ambos fora, embora Flick não tenha suspensões com que lidar. O clube não divulgou um time titular confirmado, e atualizações são esperadas mais perto da partida.
Forma
O Elche não venceu em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nesse período. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs, em um amistoso de pré-temporada, e a equipe empatou em 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña na estreia em LaLiga, em 17 de agosto. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis. A sequência inclui empates consecutivos em amistosos contra Córdoba e Al-Ain.
Os últimos cinco jogos do Barcelona renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2 a 5 contra o Basel em 16 de agosto. A equipe perdeu para o Udinese e empatou com o Birmingham City, mas também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Barcelona marcou dez gols e sofreu nove.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1-3 para o Barcelona no Estadio Martinez Valero, em 31 de janeiro de 2026, em partida de LaLiga. No confronto do primeiro turno naquela temporada, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa em 2 de novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros diretos, o Barcelona venceu todos os cinco, marcando 13 gols e sofrendo dois.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
E
V
|2
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
V
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|4
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|5
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
E
|6
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
E
|7
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|8
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|9
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
D
|20
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
D