La Liga - Rodada 2 23 de ago. de 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche x Barcelona começa em 23 de agosto de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Atual campeão, o Barça inicia a defesa do título contra o Elche

Esperanças de permanência dos mandantes dependem do retrospecto em casa

O Elche terminou em 15º na última temporada, com 43 pontos, fazendo o suficiente para garantir a permanência por apenas um ponto, e provavelmente terá uma temporada difícil. O retrospecto no Martínez Valero pode ser crucial, já que a equipe somou impressionantes 35 (81%) de seus pontos em seu estádio, o que a tornou a sexta melhor mandante da temporada 2025-26 de LaLiga. Los Franjiverdes abriram a campanha com um empate em 1 a 1 muito disputado contra o Deportivo La Coruña, após sofrerem o primeiro gol. O Elche marcou nos dois confrontos com o Barcelona na última temporada, depois de ter passado em branco em nove dos 11 anteriores, então a equipe estará confiante de que pode incomodar um gigante em seu primeiro jogo em casa na campanha.

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Gigante catalão é favorito para manter o título

O Barcelona conquistou o título na última temporada com 94 pontos, marcando impressionantes 95 gols em uma campanha dominante. A equipe começa como clara favorita para manter a coroa.

O que o Barça fez no mercado de transferências?

Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo pela Espanha, é a contratação de maior destaque, chegando do Man City em um negócio no valor inicial de € 60 milhões. No ataque, Anthony Gordon (€ 70 milhões), Karim Adeyemi (€ 22 milhões) e Jesse Bisiwu (€ 8,5 milhões) chegaram para substituir Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, que saíram.

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Notícias das equipes

Adam Boayar, Grady Diangana e Yago Santiago tratam lesões leves nos mandantes. Enquanto isso, o metrônomo do meio-campo do Barça, Frenkie de Jong, segue fora com uma lesão no joelho. Roony Bardghji também está fora no longo prazo. A principal contratação para o meio-campo, Rodri, é uma grande dúvida após sua participação na Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Notícias das equipes e elencos

O Elche chega para este confronto sem quatro jogadores. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio e Adam Boayar estão listados como lesionados, deixando Anselmi com opções reduzidas para escalar a equipe. Não há suspensões registradas, e nenhuma escalação provável foi confirmada antes do pontapé inicial.

O Barcelona também tem preocupações com lesões para administrar. Frenkie de Jong e Roony Bardghji estão ambos fora, embora Flick não tenha suspensões com que lidar. O clube não divulgou um time titular confirmado, e atualizações são esperadas mais perto da partida.

Forma

O Elche não venceu em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nesse período. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs, em um amistoso de pré-temporada, e a equipe empatou em 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña na estreia em LaLiga, em 17 de agosto. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis. A sequência inclui empates consecutivos em amistosos contra Córdoba e Al-Ain.

Os últimos cinco jogos do Barcelona renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2 a 5 contra o Basel em 16 de agosto. A equipe perdeu para o Udinese e empatou com o Birmingham City, mas também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Barcelona marcou dez gols e sofreu nove.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1-3 para o Barcelona no Estadio Martinez Valero, em 31 de janeiro de 2026, em partida de LaLiga. No confronto do primeiro turno naquela temporada, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa em 2 de novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros diretos, o Barcelona venceu todos os cinco, marcando 13 gols e sofrendo dois.