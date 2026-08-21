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La Liga
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Prévia de Elche x Barcelona pela LaLiga: estatísticas principais, notícias das equipes, táticas e transferências

L. Yamal
Elche
Barcelona

Prévia completa de Elche x Barcelona para o início da temporada 2026-27 de LaLiga. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
La Liga - Rodada 2
Estadio Martinez Valero

Elche x Barcelona começa em 23 de agosto de 2026 às 15h30 EST e 20h30 GMT.

Atual campeão, o Barça inicia a defesa do título contra o Elche

Esperanças de permanência dos mandantes dependem do retrospecto em casa

O Elche terminou em 15º na última temporada, com 43 pontos, fazendo o suficiente para garantir a permanência por apenas um ponto, e provavelmente terá uma temporada difícil. O retrospecto no Martínez Valero pode ser crucial, já que a equipe somou impressionantes 35 (81%) de seus pontos em seu estádio, o que a tornou a sexta melhor mandante da temporada 2025-26 de LaLiga. Los Franjiverdes abriram a campanha com um empate em 1 a 1 muito disputado contra o Deportivo La Coruña, após sofrerem o primeiro gol. O Elche marcou nos dois confrontos com o Barcelona na última temporada, depois de ter passado em branco em nove dos 11 anteriores, então a equipe estará confiante de que pode incomodar um gigante em seu primeiro jogo em casa na campanha.

elche Getty Images

Gigante catalão é favorito para manter o título

O Barcelona conquistou o título na última temporada com 94 pontos, marcando impressionantes 95 gols em uma campanha dominante. A equipe começa como clara favorita para manter a coroa.

O que o Barça fez no mercado de transferências?

Rodri, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo pela Espanha, é a contratação de maior destaque, chegando do Man City em um negócio no valor inicial de € 60 milhões. No ataque, Anthony Gordon (€ 70 milhões), Karim Adeyemi (€ 22 milhões) e Jesse Bisiwu (€ 8,5 milhões) chegaram para substituir Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford, que saíram.

rodriGetty Images

Notícias das equipes

Adam Boayar, Grady Diangana e Yago Santiago tratam lesões leves nos mandantes. Enquanto isso, o metrônomo do meio-campo do Barça, Frenkie de Jong, segue fora com uma lesão no joelho. Roony Bardghji também está fora no longo prazo. A principal contratação para o meio-campo, Rodri, é uma grande dúvida após sua participação na Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

kounde yamal barcelonagetty

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Elche x Barcelona

3-5-2
Elche crest
Elche
ELC
Formação
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
1M. Dituro23V. Chust22D. Affengruber5F. Redondo8M. Aguado16M. Neto11G. Valera2B. Sangare12G. Villar14F. Nino29A. Houary1J. Garcia24E. Garcia23J. Kounde3A. Balde18G. Martin7F. Lopez25A. Gordon36X. Espart10L. Yamal22M. Bernal11Raphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
3-5-2
Elche

Time titular

Barcelona

Técnico

  • M. Anselmi
  • H. Flick

O Elche chega para este confronto sem quatro jogadores. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio e Adam Boayar estão listados como lesionados, deixando Anselmi com opções reduzidas para escalar a equipe. Não há suspensões registradas, e nenhuma escalação provável foi confirmada antes do pontapé inicial.

O Barcelona também tem preocupações com lesões para administrar. Frenkie de Jong e Roony Bardghji estão ambos fora, embora Flick não tenha suspensões com que lidar. O clube não divulgou um time titular confirmado, e atualizações são esperadas mais perto da partida.

Forma

ELC

ELC - Sequência

KAC
V2-1
JDT
E0-0
ALA
E2-2
COR
E2-2
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

BIR
D2-2
NFO
V0-1
UDI
D1-0
BAS
V2-5
AHL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Elche não venceu em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, quatro empates e nenhuma derrota nesse período. Sua única vitória foi contra o Kaizer Chiefs, em um amistoso de pré-temporada, e a equipe empatou em 1 a 1 com o Deportivo de A Coruña na estreia em LaLiga, em 17 de agosto. Ao longo das cinco partidas, o Elche marcou seis gols e sofreu seis. A sequência inclui empates consecutivos em amistosos contra Córdoba e Al-Ain.

Os últimos cinco jogos do Barcelona renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas. A atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Al Ahly SC em 19 de agosto, após um triunfo por 2 a 5 contra o Basel em 16 de agosto. A equipe perdeu para o Udinese e empatou com o Birmingham City, mas também venceu o Nottingham Forest por 1 a 0. Ao longo dos cinco jogos, o Barcelona marcou dez gols e sofreu nove.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ElcheEmpateBarcelona
0
0
5
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
0
FJ
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
3Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 1-3 para o Barcelona no Estadio Martinez Valero, em 31 de janeiro de 2026, em partida de LaLiga. No confronto do primeiro turno naquela temporada, o Barcelona venceu por 3 a 1 em casa em 2 de novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros diretos, o Barcelona venceu todos os cinco, marcando 13 gols e sofrendo dois.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
110020+23
V
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
E
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
E
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
E
8
ElcheElcheELC
10101101
E
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta de VigoCelta de VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
BétisBétisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
D
19
GetafeGetafeGET
100103-30
D
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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