Arsenal x Manchester City: detalhes da partida

Supercopa da Inglaterra - Final 16 de ago. de 2026 - 10:00 Principality Stadium

Arsenal x Manchester City começa em 16 de agosto de 2026, às 14:00 GMT e às 09:00 EST.

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Visão geral da partida e mudança de local

O Arsenal, campeão da Premier League, encara o Manchester City, vencedor da FA Cup, na FA Community Shield de 2026, marcando o início oficial do calendário da elite do futebol inglês. Em uma mudança importante em relação à tradição, o jogo deste ano será disputado sob o teto retrátil do Principality Stadium, em Cardiff, com capacidade para 74.500 pessoas, levando a Community Shield ao País de Gales pela primeira vez em duas décadas. Apitado por Sam Barrott, o confronto oferece aos dois clubes uma oportunidade imediata de conquistar um título no começo da temporada e estabelecer um marco psicológico para a campanha que está por vir.

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Arsenal: campeões em busca de embalo inicial

O Arsenal de Mikel Arteta chega para o confronto como atual campeão da Premier League após uma dominante campanha de 2025/26, definida por disciplina tática e pressão alta intensa. Liderado pelo capitão Martin Ødegaard no meio-campo central ao lado de Declan Rice, o Arsenal conta com forte continuidade de elenco em todos os setores. Com Bukayo Saka e Gabriel Martinelli oferecendo dinamismo pelos lados e novas opções ofensivas se integrando durante a pré-temporada, o Arsenal mira iniciar a defesa do título acrescentando mais um troféu à sua galeria.

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Manchester City: começa uma nova era

Para o Manchester City, este confronto marca o início de um novo capítulo após a chegada do técnico Enzo Maresca, que assume o comando no Etihad Stadium depois do fim da icônica passagem de Pep Guardiola. Maresca traz um sistema tático de posse de bola dominante e alta intensidade, que terá seu primeiro teste competitivo contra uma oposição de elite. Apoiado por uma espinha dorsal de classe mundial com Erling Haaland, Phil Foden e Rodri, o City estará ansioso para provar sua credencial de campeão e conquistar seu primeiro troféu sob seu novo comando.

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O início de temporada dos Gunners

O time de Arteta começou sua agenda de pré-temporada de verão no fim de julho com uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o MK Dons. O Arsenal levou esse embalo para agosto com um triunfo por 4 a 1 sobre o Girona, da La Liga. Em seguida, perdeu por 3 a 1 para o Real Betis antes de ser derrotado por 3 a 2 pelo Borussia Dortmund em casa, na Emirates Cup. O Arsenal encerrou sua preparação de pré-temporada em 12 de agosto com um empate por 1 a 1 diante da equipe da Serie A Como 1907, vencendo por 4 a 3 na disputa por pênaltis para ganhar confiança antes do início das competições.

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A arrancada de pré-temporada do Cityzens

O Manchester City chega a Cardiff com embalo positivo após sua turnê de verão sob o comando de Maresca. Os Sky Blues abriram agosto com um empate por 1 a 1, muito disputado, contra a Inter de Milão. Rapidamente, encontraram seu ritmo na turnê, garantindo uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o Team K League, seguida por um impressionante triunfo por 3 a 1 contra o Atlético de Madrid em 9 de agosto, partida em que o atacante Omar Marmoush marcou duas vezes.

Retrospecto do confronto e estatísticas recentes importantes

Os encontros recentes entre esses dois gigantes têm favorecido o Manchester City. Na campanha de 2025/26, o City conquistou vitórias sobre o Arsenal em dois confrontos domésticos importantes, vencendo por 2 a 0 na final da EFL Cup em Wembley, em março de 2026, e depois triunfando pela Premier League no Etihad Stadium em abril.

Nos últimos cinco encontros entre os dois em todas as competições, o City tem três vitórias contra uma do Arsenal, além de um empate. No entanto, o Arsenal já venceu a Community Shield contra o City em 2023 nos pênaltis, provando que decisões em jogo único entre esses rivais costumam ser decididas em detalhes.

Notícias das equipes e elencos

Mikel Arteta ainda não confirmou uma provável escalação do Arsenal para a Community Shield. Nenhuma lesão ou suspensão foi listada até o momento, embora a ausência de William Saliba por lesão siga sendo uma preocupação na defesa. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

Enzo Maresca também ainda não definiu um time projetado do Manchester City. No momento, não há dados disponíveis sobre lesões ou suspensões para os visitantes. As notícias da equipe serão atualizadas assim que informações confirmadas estiverem disponíveis.

Forma

O Arsenal chega para a Community Shield com uma campanha recente irregular, com duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 1 para o Real Betis em um amistoso de pré-temporada, em 5 de agosto. Antes disso, venceu o Girona por 4 a 1 em um amistoso. Seu desempenho competitivo no fim da temporada passada incluiu vitórias sobre Crystal Palace e Burnley, embora tenha sido eliminado da Champions League após um empate por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain. Nesses cinco jogos, o Arsenal marcou oito gols e sofreu seis.

Os últimos cinco resultados do Manchester City mostram duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe venceu o K-League All Stars por 3 a 1 em sua partida mais recente, em 5 de agosto. Antes disso, houve um revés de pré-temporada para a Inter, com placar de 1 a 1. O desempenho do City no fim da temporada incluiu uma derrota por 2 a 1 para o Aston Villa na Premier League, um empate com o Bournemouth e uma vitória sobre o Chelsea na FA Cup. O time marcou seis gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Manchester City por 2 a 1 em casa, pela Premier League, em 19 de abril de 2026. O Arsenal venceu o confronto anterior no Emirates, uma partida da Carabao Cup em 22 de março de 2026, com vitória do City por 2 a 0. Nos últimos cinco encontros diretos, o City tem duas vitórias contra uma do Arsenal, além de dois empates. O resultado mais notável nessa sequência foi a vitória do Arsenal por 5 a 1 em casa, pela Premier League, em fevereiro de 2025.