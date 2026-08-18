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Prévia da partida da Premier League entre Arsenal e Coventry City

Arsenal
Coventry
Premier League
F. Lampard
M. Arteta
C. Tzolis
K. Havertz

Prévia completa de Arsenal x Coventry City no início da temporada 2026-27 da Premier League. Falamos sobre tática, notícias das equipes e mais, enquanto os atuais campeões recebem os estreantes.

crest
Premier League - Rodada 1
Emirates Stadium

Arsenal x Coventry City começa na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Atual campeão, Arsenal abre a nova temporada

O Arsenal de Mikel Arteta dá o pontapé inicial na temporada 2026-27 sob as luzes de uma noite de sexta-feira em Londres. O visitante é o recém-promovido Coventry City, comandado por Frank Lampard.

arsenal Getty Images

O que os novatos do Coventry trazem para a mesa?

O Coventry atropelou na conquista do título da Championship na temporada passada, vencendo a divisão por expressivos 11 pontos de vantagem sobre o Ipswich. Foi o melhor ataque (97 gols) e teve a melhor defesa (45 gols sofridos), então o acesso à elite é uma confirmação do trabalho do técnico Frank Lampard e de sua equipe. Os Sky Blues trouxeram seis caras novas, algumas delas com experiência vital na Premier League. O holandês Gustavo Hamer retorna para uma segunda passagem após três temporadas no Sheffield United, enquanto o meio-campista Frank Onyeka assina em definitivo vindo do Brentford depois de um empréstimo na última temporada. O Coventry também gastou £ 20 milhões no ponta francês Loum Tchaouna, do Burnley. O clube também trouxe o zagueiro central suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt. O meio-campista ganês Caleb Yirenkyi, de 20 anos, assinou vindo do Nordsjaelland em um negócio de £ 23,1 milhões. O goleiro Carl Rushworth chega do Brighton em um negócio de £ 22 milhões.

Frank Lampard CoventryGetty Images

O que o Arsenal fez no mercado de transferências?

O campeão contratou qualidade comprovada na Premier League inglesa na forma de Bruno Guimaraes, do Newcastle. O brasileiro de 28 anos chega por uma taxa especulada de £ 75 milhões e deve ser titular desde o início. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na liga na temporada passada com nove gols, além de ter distribuído cinco assistências. Desde sua estreia na EPL, apenas 16 jogadores criaram mais chances do que suas 213, e nenhum jogador da elite venceu mais duelos (1030) nesse período. O Arsenal também contratou o ponta grego Christos Tzolis, do Club Brugge. O jogador de 24 anos, ex-Norwich City e que, por coincidência, fez sua estreia na Premier League justamente contra o Arsenal em 2021, foi uma máquina de produção na última temporada, marcando 17 vezes e dando 23 assistências na Belgian Pro League. Tzolis deu duas assistências em sua estreia competitiva pelo Arsenal na vitória sobre o Manchester City na Community Shield.

O Arsenal também tornou permanente, como esperado, o acordo de empréstimo do defensor equatoriano Piero Hincapie, e o goleiro Illan Mellier assinou sem custos vindo do Leeds para ser reserva de David Raya.

Bruno Guimaraes Arsenal GFXGOAL

Arsenal derruba o City na Community Shield

Muitas vezes se diz que vencer a Community Shield pode ser uma maldição, mas o Arsenal foi avassalador na goleada por 3 a 0 sobre o Manchester City na tradicional abertura da temporada inglesa. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard destacaram uma atuação dominante da equipe de Mikel Arteta, que ajusta os preparativos para defender seu título.

Martin OdegaardGetty Images

A 'maldição' da Community Shield

Nenhum dos últimos seis vencedores da Community Shield conquistou o título da Premier League na mesma temporada, e apenas um dos últimos 15 conseguiu isso, o Manchester City em 2018-19.

Prováveis escalações

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Bukayo Saka Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty Images

O que podemos esperar de Arsenal x Coventry?

O Arsenal será amplamente favorito para conquistar os três pontos na rodada 1. O Coventry chega a Londres sem nada a perder, então devemos ter um confronto aberto e divertido.

emirates stadium-general view-202509Getty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Arsenal x Coventry

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • M. Arteta

O Arsenal chega para a partida sem os zagueiros Jurrien Timber e William Saliba, ambos listados como lesionados. Mikel Arteta ainda não tem uma provável escalação confirmada, e são esperadas atualizações mais perto do pontapé inicial.

O Coventry City não contará com o defensor Luke Woolfenden por lesão. Frank Lampard também ainda não confirmou seu time titular, então mais notícias da equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

ARS

ARS - Sequência

GIR
V1-4
BET
D1-3
BVB
V2-3
COM
V1-1
MCI
V3-0
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
COV

COV - Sequência

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
E0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
Gol marcado (sofrido)
12/2
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2-3 em amistoso sobre o Borussia Dortmund, enquanto também venceu o Girona por 4 a 1 na pré-temporada. Suas duas derrotas vieram contra o Real Betis, que venceu por 3 a 1, e o Paris Saint-Germain na final da Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu oito.

O Coventry venceu três de seus últimos cinco jogos, empatando um e não perdendo nenhum nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em amistoso sobre o Espanyol. O time também encerrou a última temporada em alta, vencendo o Portsmouth por 5 a 1 e o Wrexham por 3 a 1 na Championship. O Coventry marcou 11 gols em seus últimos cinco jogos e sofreu apenas três, uma sequência que destaca o embalo que Lampard construiu durante a campanha pelo acesso.

Retrospecto do confronto

Confrontos

ArsenalEmpateCoventry
5
0
0
Copa da Inglaterra
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Carabao Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
6
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
16Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em janeiro de 2014, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 no Emirates Stadium. Antes disso, o Arsenal bateu o Coventry por 6 a 1 na Carabao Cup em setembro de 2012. O último duelo entre os dois times na Premier League foi em fevereiro de 2001, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no Highfield Road. Ao longo dos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu todos os cinco, marcando 16 gols e sofrendo apenas dois.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Arsenal está atualmente em segundo, enquanto o Coventry City aparece em sétimo.

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