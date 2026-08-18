Premier League - Rodada 1 21 de ago. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal x Coventry City começa na sexta-feira, 21 de agosto de 2026, às 15h00 EST e 20h00 GMT.

Atual campeão, Arsenal abre a nova temporada

O Arsenal de Mikel Arteta dá o pontapé inicial na temporada 2026-27 sob as luzes de uma noite de sexta-feira em Londres. O visitante é o recém-promovido Coventry City, comandado por Frank Lampard.

Getty Images

O que os novatos do Coventry trazem para a mesa?

O Coventry atropelou na conquista do título da Championship na temporada passada, vencendo a divisão por expressivos 11 pontos de vantagem sobre o Ipswich. Foi o melhor ataque (97 gols) e teve a melhor defesa (45 gols sofridos), então o acesso à elite é uma confirmação do trabalho do técnico Frank Lampard e de sua equipe. Os Sky Blues trouxeram seis caras novas, algumas delas com experiência vital na Premier League. O holandês Gustavo Hamer retorna para uma segunda passagem após três temporadas no Sheffield United, enquanto o meio-campista Frank Onyeka assina em definitivo vindo do Brentford depois de um empréstimo na última temporada. O Coventry também gastou £ 20 milhões no ponta francês Loum Tchaouna, do Burnley. O clube também trouxe o zagueiro central suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt. O meio-campista ganês Caleb Yirenkyi, de 20 anos, assinou vindo do Nordsjaelland em um negócio de £ 23,1 milhões. O goleiro Carl Rushworth chega do Brighton em um negócio de £ 22 milhões.

Getty Images

O que o Arsenal fez no mercado de transferências?

O campeão contratou qualidade comprovada na Premier League inglesa na forma de Bruno Guimaraes, do Newcastle. O brasileiro de 28 anos chega por uma taxa especulada de £ 75 milhões e deve ser titular desde o início. Guimaraes foi o artilheiro do Newcastle na liga na temporada passada com nove gols, além de ter distribuído cinco assistências. Desde sua estreia na EPL, apenas 16 jogadores criaram mais chances do que suas 213, e nenhum jogador da elite venceu mais duelos (1030) nesse período. O Arsenal também contratou o ponta grego Christos Tzolis, do Club Brugge. O jogador de 24 anos, ex-Norwich City e que, por coincidência, fez sua estreia na Premier League justamente contra o Arsenal em 2021, foi uma máquina de produção na última temporada, marcando 17 vezes e dando 23 assistências na Belgian Pro League. Tzolis deu duas assistências em sua estreia competitiva pelo Arsenal na vitória sobre o Manchester City na Community Shield.

O Arsenal também tornou permanente, como esperado, o acordo de empréstimo do defensor equatoriano Piero Hincapie, e o goleiro Illan Mellier assinou sem custos vindo do Leeds para ser reserva de David Raya.

GOAL

Arsenal derruba o City na Community Shield

Muitas vezes se diz que vencer a Community Shield pode ser uma maldição, mas o Arsenal foi avassalador na goleada por 3 a 0 sobre o Manchester City na tradicional abertura da temporada inglesa. Os gols de Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard destacaram uma atuação dominante da equipe de Mikel Arteta, que ajusta os preparativos para defender seu título.

Getty Images

A 'maldição' da Community Shield

Nenhum dos últimos seis vencedores da Community Shield conquistou o título da Premier League na mesma temporada, e apenas um dos últimos 15 conseguiu isso, o Manchester City em 2018-19.

Prováveis escalações

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

Getty Images

O que podemos esperar de Arsenal x Coventry?

O Arsenal será amplamente favorito para conquistar os três pontos na rodada 1. O Coventry chega a Londres sem nada a perder, então devemos ter um confronto aberto e divertido.

Getty Images

Notícias das equipes e elencos

O Arsenal chega para a partida sem os zagueiros Jurrien Timber e William Saliba, ambos listados como lesionados. Mikel Arteta ainda não tem uma provável escalação confirmada, e são esperadas atualizações mais perto do pontapé inicial.

O Coventry City não contará com o defensor Luke Woolfenden por lesão. Frank Lampard também ainda não confirmou seu time titular, então mais notícias da equipe serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Arsenal venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2-3 em amistoso sobre o Borussia Dortmund, enquanto também venceu o Girona por 4 a 1 na pré-temporada. Suas duas derrotas vieram contra o Real Betis, que venceu por 3 a 1, e o Paris Saint-Germain na final da Champions League. Ao longo desses cinco jogos, o Arsenal marcou nove gols e sofreu oito.

O Coventry venceu três de seus últimos cinco jogos, empatando um e não perdendo nenhum nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 em amistoso sobre o Espanyol. O time também encerrou a última temporada em alta, vencendo o Portsmouth por 5 a 1 e o Wrexham por 3 a 1 na Championship. O Coventry marcou 11 gols em seus últimos cinco jogos e sofreu apenas três, uma sequência que destaca o embalo que Lampard construiu durante a campanha pelo acesso.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup, em janeiro de 2014, quando o Arsenal venceu por 4 a 0 no Emirates Stadium. Antes disso, o Arsenal bateu o Coventry por 6 a 1 na Carabao Cup em setembro de 2012. O último duelo entre os dois times na Premier League foi em fevereiro de 2001, quando o Arsenal venceu por 1 a 0 no Highfield Road. Ao longo dos cinco encontros registrados, o Arsenal venceu todos os cinco, marcando 16 gols e sofrendo apenas dois.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Arsenal está atualmente em segundo, enquanto o Coventry City aparece em sétimo.