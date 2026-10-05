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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Presidente do Porto surpreende Mourinho com declarações polêmicas sobre Real Madrid e Barcelona

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José Mourinho foi a escolha de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, no verão passado, para encerrar uma sequência de duas temporadas do clube merengue sem conquistar títulos importantes.

E o treinador português enfrenta um grande desafio, pois se encontra novamente diante do Barcelona, que parece extremamente difícil de superar no início desta temporada.

O começo do Real Madrid não foi no nível esperado, mas o clube merengue ainda deposita sua confiança em Mourinho.

O jornal AS publicou declarações de Villas-Boas, presidente do Porto, durante uma entrevista concedida ao jornal Corriere dello Sport, na qual afirmou que o treinador português é a pessoa ideal para virar de cabeça para baixo a situação do Real.

Villas-Boas defendeu José Mourinho como um dos melhores treinadores do mundo, apesar de reconhecer que o atual Barcelona representa um desafio enorme para o treinador português.

Villas-Boas disse: "José Mourinho ainda está entre os melhores treinadores do mundo, e eu sempre soube disso. E agora ele treina o melhor clube do mundo, mas é uma pena que o Barcelona esteja nessa boa fase".

O presidente do Porto continuou: "Ele enfrentou o Barcelona em sua melhor fase, assim como aconteceu quando deixou a Inter de Milão. Mas são esses os desafios dos quais Mourinho mais gosta".


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