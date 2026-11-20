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O contrato do técnico argentino Diego Simeone com o Atlético de Madrid termina em 30 de junho.

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Segundo o jornal Sport, não há pressa para renovar o contrato de Simeone, embora as duas partes desejem estender o vínculo por mais um ano.

O próprio Simeone já deu a entender isso em mais de uma ocasião em suas entrevistas coletivas, mas o último a falar sobre o assunto foi Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid.

Durante a pré-estreia do documentário "Trabalho bem-feito", da plataforma Movistar Plus e produzido pelo Atlético de Madrid, Cerezo foi questionado sobre a possibilidade de renovação do contrato do técnico argentino.

A resposta do presidente do Atlético foi totalmente direta: "Não há nada sobre Simeone, nem a favor nem contra".

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Cerezo acrescentou: "Tudo continua exatamente igual", em mais um sinal de que a direção esportiva do clube e o treinador não têm pressa para tomar uma decisão sobre seus caminhos na próxima temporada, 2027-2028.

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Na verdade, Diego Simeone prefere que sua decisão não esteja ligada a um bom ou mau momento e, por isso, decidiu tratar o assunto com calma e sem precipitação.

O Palácio da Imprensa, em Madri, recebeu uma emocionante pré-estreia do documentário, dirigido por Javier Jiménez Vaquerizo, que conta a história de Javier García Pajares, uma pessoa surdocega que conseguiu transformar as dificuldades que enfrenta em motivação para superar desafios que pareciam impossíveis.

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Além do futuro do treinador, Cerezo também falou sobre os objetivos do Atlético de Madrid nesta temporada: "Força, coragem, determinação e capacidade de resistência. Este documentário representa tudo o que o Atlético de Madrid significa".

Ele enfatizou: "Estamos competindo para conquistar tudo. A situação é difícil, porque o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Copa são torneios difíceis, mas vamos tentar alcançar o maior número possível de conquistas pelo nosso querido Atlético de Madrid".

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E concluiu: "Ganhar a Liga dos Campeões no nosso estádio seria perfeito, mas há muitas equipes que querem a mesma coisa. Vamos trabalhar para que seja uma temporada bem-sucedida e completa".