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A disputa pela sede da final da Copa do Mundo de 2030 se intensificou após declarações contundentes da cúpula do futebol espanhol. Embora o torneio seja realizado em mais de um continente, o local da decisão segue como um dos principais pontos de divergência entre os países-sede.

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Louzan não abre espaço para negociação

Rafael Louzan, presidente da Federação Espanhola de Futebol, fez uma afirmação categórica sobre a final da Copa do Mundo de 2030. Em um fórum empresarial em Madri, o dirigente declarou que a decisão "só pode ser realizada e será realizada" na Espanha. A declaração ocorre enquanto a Fifa segue avaliando as opções para a partida decisiva do torneio, que terá Espanha, Portugal e Marrocos como principais países-sede da edição do centenário.

Louzan deixou clara a hierarquia geográfica do torneio em seu discurso na terça-feira. "Esta é uma Copa do Mundo que pertence ao continente europeu e, portanto, à Espanha e a Portugal", disse o presidente da federação.

Portugal fora da disputa

Um dos principais obstáculos para sediar a final é a capacidade dos estádios, fator que, segundo Louzan, já eliminou um dos três principais parceiros. De acordo com o presidente da Federação Espanhola, Portugal não está mais na disputa para receber a decisão.

Entre os requisitos para uma final de Copa do Mundo está um estádio capaz de receber pelo menos 80 mil espectadores. "Portugal, obviamente, desistiu de sediar a final porque não há no país um estádio com capacidade para 80 mil pessoas", explicou Louzan durante sua apresentação.

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A concorrência de Marrocos

Embora a Espanha siga confiante, Marrocos se posiciona como um forte concorrente com o projeto do Estádio Rei Hassan II. A arena planejada terá capacidade de impressionantes 115 mil pessoas, o que a tornaria uma das maiores do planeta. Ainda assim, Louzan insiste que a questão deve ser resolvida internamente em favor da Espanha, sem mais demora, para evitar que as especulações continuem.

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Sobre a decisão, Louzan afirmou: "Portanto, só pode ser na Espanha, e será na Espanha. O que precisamos tentar fazer, como já disse às pessoas da Fifa, é resolver isso internamente o mais rápido possível." Os documentos iniciais da candidatura, de 2024, apontavam o Santiago Bernabeu, do Real Madrid, e o Camp Nou, do Barcelona, como possíveis sedes espanholas, além de uma única opção marroquina.

Pressão política e prazo para a decisão

O debate ultrapassou o esporte, e figuras políticas espanholas passaram a se manifestar sobre a importância de sediar a final. Alberto Nuñez Feijoo, líder do partido de oposição da Espanha, argumentou recentemente que o país deveria desistir de receber o torneio em conjunto com os demais países caso não seja escolhido para sediar a decisão.

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Louzan admitiu que gostaria que a questão tivesse sido resolvida antes, para evitar a atual agitação política e midiática em torno da candidatura. "Acho que teria sido muito bom se essa questão tivesse sido resolvida na época", acrescentou durante sua fala em Madri. "Porque, do jeito que está, parece que a questão só será resolvida em 2028."