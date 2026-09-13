Presente valioso para o trio do Barcelona na fase de votação da Bola de Ouro

O prêmio Bola de Ouro, que será entregue no dia 26 de outubro em Londres, entrou na fase de votação após o anúncio, na última terça-feira, da lista dos trinta indicados pela revista "France Football" e pela União das Federações Europeias de Futebol.

A comissão julgadora é composta por 100 jornalistas especializados dos 100 melhores países no ranking da Fifa. O prazo final para a votação é a segunda-feira, 28 de setembro deste ano.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "Portanto, os resultados das partidas restantes podem influenciar os votantes, ainda que o desempenho alcançado pela seleção na temporada passada, coroado com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, seja o critério fundamental".

Assim, os campeões mundiais Lamine Yamal, Rodri e Pau Cubarsí podem aproveitar os três próximos jogos do Barcelona contra o Levante (hoje), o Racing (quarta-feira, 16 de setembro) e o Sevilla (sábado, 19 de setembro) para conquistar mais votos.

Vocês podem debater os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"

Os três critérios para a votação da Bola de Ouro

Os critérios estabelecidos pelos organizadores da Bola de Ouro são claros: primeiro, o desempenho individual de caráter decisivo e impressionante; segundo, os resultados coletivos e os títulos conquistados com o clube e a seleção nacional; e terceiro, a elegância e o fair play.

A partida entre Inglaterra e Espanha pela Liga das Nações da Uefa, no estádio de Wembley, no sábado, 26 de setembro, será disputada em um prazo extremamente apertado, já que antecede o fechamento da votação em apenas 48 horas.