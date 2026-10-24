Enrique Riquelme, ex-candidato à presidência do Real Madrid, assistirá à partida do clássico contra o Barcelona, amanhã, no estádio Spotify Camp Nou, acompanhado de alguns de seus amigos, para apoiar o time merengue das arquibancadas, no momento em que o atual presidente Florentino Pérez estará ausente do camarote presidencial.

Riquelme, que obteve 35% dos votos nas eleições do Real Madrid realizadas em junho passado, faz questão de acompanhar os jogos do time fora de casa no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa.

O clube merengue será representado no camarote pelo vice-presidente Eduardo Fernández de Blas, além de José Martínez "Pirri", ex-jogador e presidente honorário do clube desde 2023.

A ausência de Pérez é uma continuação de sua postura na temporada passada, quando não compareceu ao camarote presidencial do estádio do Barcelona, depois de o Real Madrid ter rompido suas relações com o clube catalão em razão de sua saída do projeto da Superliga Europeia.

Riquelme já havia assistido ao confronto entre Atlético de Madrid e Real Madrid no estádio Metropolitano a partir do camarote VIP, uma aparição que, segundo o jornal "Mundo Deportivo", não agradou a Pérez.