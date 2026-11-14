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O AC Milan intensifica os esforços para contratar um sucessor de longo prazo para Luka Modric, e Angelo Stiller, destaque do Stuttgart, surge como um dos principais alvos. O clube quer reforçar o meio-campo e vê no jogador da seleção alemã o perfil ideal para liderar sua próxima geração.

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A busca pelo próximo maestro do Milan

Apesar da idade avançada, Modric continua a desafiar o tempo no San Siro. O veterano croata renovou o contrato durante o verão e manteve um alto nível de atuação, o que justifica sua permanência entre os titulares. O próprio Modric segue otimista quanto ao futuro e afirma que, enquanto se sentir como se sente agora, não há motivo para se aposentar. A diretoria do Milan, porém, sabe que precisa se preparar para o dia em que o lendário armador pendurar as chuteiras. Por isso, intensificou a busca por um sucessor de estilo semelhante, capaz de ditar o ritmo do jogo a partir de uma posição mais recuada.

Embora o clube tenha considerado Ardon Jashari uma possível solução, suas atuações recentes e características táticas específicas levaram o departamento de observação a explorar outras opções. Segundo relatos, a busca passou a incluir Yasin Ayari, do Brighton, e o meio-campista Alex Scott, do Bournemouth, mas um nome conhecido agora ganha força no topo da lista de candidatos. Com a chegada iminente de Markus Krosche como novo diretor de futebol, a expectativa é que o Milan passe a olhar com mais atenção para o mercado alemão, que Krosche conhece profundamente e onde já demonstrou capacidade de identificar talentos de elite para o futebol moderno.

Stiller volta ao centro das atenções no mercado

Stiller é um nome conhecido de quem acompanha as movimentações do Milan no mercado, já que foi associado a uma transferência para a Itália no fim de 2024. O jogador de 25 anos tem se destacado na Bundesliga e ganhou reputação pela capacidade de armar o jogo de uma posição recuada e distribuir passes precisos com o pé esquerdo. Sua habilidade para controlar o ritmo de uma partida lembra as qualidades que o Milan valoriza em Modric, tornando-o uma opção natural para a função.

Os valores de uma possível negociação já começam a ficar claros, pois o jogador tem uma cláusula de rescisão de valor fixo em seu contrato. Há, porém, indicações de que o Stuttgart pode ser obrigado a negociar caso ele manifeste o desejo de se transferir para um clube histórico como o Milan. Segundo as informações mais recentes do SempreMilan, Stiller tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e vários grandes clubes acompanham sua situação. O valor representa um investimento significativo, mas a diretoria do Milan pode considerá-lo necessário para garantir uma transição tranquila na era pós-Modric.

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Concorrência e versatilidade tática

Getty Images

O Milan não é o único clube a acompanhar a situação de Stiller. Suas atuações chamaram a atenção de vários grandes clubes da Premier League que buscam um jogador especializado na função defensiva. Alguns analistas chegaram a comparar seu impacto ao do ex-astro do Liverpool Fabinho e sugerem que Angelo Stiller poderia se tornar o próximo Fabinho do Liverpool caso o clube retome o interesse.

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Sua inteligência tática permite que atue bem como único volante ou em uma dupla no meio-campo, oferecendo o tipo de versatilidade que a comissão técnica do Milan valoriza ao montar um elenco competitivo para as competições nacionais e europeias.

Embora a possível transferência ainda esteja em estágio inicial, sobretudo porque Krosche ainda não assumiu oficialmente sua nova função no clube, as bases para um verão movimentado estão sendo estabelecidas. O perfil do meio-campista alemão se encaixa perfeitamente na estratégia de contratações baseada em dados adotada pelo Milan nos últimos anos, voltada a jogadores com alto potencial técnico e margem para evoluir.

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À medida que a temporada avançar, as atuações de Stiller na Alemanha serão examinadas de perto pelos observadores do Milan, que o veem como a peça que falta para manter o domínio do clube no meio-campo nos próximos anos.