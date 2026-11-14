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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
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Preparando-se para a era pós-Luka Modric! AC Milan volta a colocar o meio-campista Angelo Stiller, do Stuttgart, no radar após a chegada de Krosche

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O AC Milan intensifica os esforços para contratar um sucessor de longo prazo para Luka Modric, e Angelo Stiller, destaque do Stuttgart, surge como um dos principais alvos. O clube quer reforçar o meio-campo e vê no jogador da seleção alemã o perfil ideal para liderar sua próxima geração.

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A busca pelo próximo maestro do Milan

Apesar da idade avançada, Modric continua a desafiar o tempo no San Siro. O veterano croata renovou o contrato durante o verão e manteve um alto nível de atuação, o que justifica sua permanência entre os titulares. O próprio Modric segue otimista quanto ao futuro e afirma que, enquanto se sentir como se sente agora, não há motivo para se aposentar. A diretoria do Milan, porém, sabe que precisa se preparar para o dia em que o lendário armador pendurar as chuteiras. Por isso, intensificou a busca por um sucessor de estilo semelhante, capaz de ditar o ritmo do jogo a partir de uma posição mais recuada.

Embora o clube tenha considerado Ardon Jashari uma possível solução, suas atuações recentes e características táticas específicas levaram o departamento de observação a explorar outras opções. Segundo relatos, a busca passou a incluir Yasin Ayari, do Brighton, e o meio-campista Alex Scott, do Bournemouth, mas um nome conhecido agora ganha força no topo da lista de candidatos. Com a chegada iminente de Markus Krosche como novo diretor de futebol, a expectativa é que o Milan passe a olhar com mais atenção para o mercado alemão, que Krosche conhece profundamente e onde já demonstrou capacidade de identificar talentos de elite para o futebol moderno.

Stiller volta ao centro das atenções no mercado

Stiller é um nome conhecido de quem acompanha as movimentações do Milan no mercado, já que foi associado a uma transferência para a Itália no fim de 2024. O jogador de 25 anos tem se destacado na Bundesliga e ganhou reputação pela capacidade de armar o jogo de uma posição recuada e distribuir passes precisos com o pé esquerdo. Sua habilidade para controlar o ritmo de uma partida lembra as qualidades que o Milan valoriza em Modric, tornando-o uma opção natural para a função.

Os valores de uma possível negociação já começam a ficar claros, pois o jogador tem uma cláusula de rescisão de valor fixo em seu contrato. Há, porém, indicações de que o Stuttgart pode ser obrigado a negociar caso ele manifeste o desejo de se transferir para um clube histórico como o Milan. Segundo as informações mais recentes do SempreMilan, Stiller tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, e vários grandes clubes acompanham sua situação. O valor representa um investimento significativo, mas a diretoria do Milan pode considerá-lo necessário para garantir uma transição tranquila na era pós-Modric.

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Concorrência e versatilidade tática

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

O Milan não é o único clube a acompanhar a situação de Stiller. Suas atuações chamaram a atenção de vários grandes clubes da Premier League que buscam um jogador especializado na função defensiva. Alguns analistas chegaram a comparar seu impacto ao do ex-astro do Liverpool Fabinho e sugerem que Angelo Stiller poderia se tornar o próximo Fabinho do Liverpool caso o clube retome o interesse.

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Sua inteligência tática permite que atue bem como único volante ou em uma dupla no meio-campo, oferecendo o tipo de versatilidade que a comissão técnica do Milan valoriza ao montar um elenco competitivo para as competições nacionais e europeias.

Embora a possível transferência ainda esteja em estágio inicial, sobretudo porque Krosche ainda não assumiu oficialmente sua nova função no clube, as bases para um verão movimentado estão sendo estabelecidas. O perfil do meio-campista alemão se encaixa perfeitamente na estratégia de contratações baseada em dados adotada pelo Milan nos últimos anos, voltada a jogadores com alto potencial técnico e margem para evoluir.

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À medida que a temporada avançar, as atuações de Stiller na Alemanha serão examinadas de perto pelos observadores do Milan, que o veem como a peça que falta para manter o domínio do clube no meio-campo nos próximos anos.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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