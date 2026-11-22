Lamine Yamal, astro do Barcelona, recebeu atendimento de um fisioterapeuta por causa de um problema no tornozelo durante o aquecimento para o duelo com o Villarreal, neste domingo, o que gerou uma preocupação momentânea no time catalão.
O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que Lamine Yamal causou certa preocupação antes do início da partida entre Barcelona e Villarreal, depois de precisar receber atendimento de um fisioterapeuta.
O astro do time catalão começou o aquecimento normalmente, mas precisou parar após alguns minutos. Em seguida, tirou a chuteira e recebeu uma massagem do fisioterapeuta por vários minutos.
Depois disso, o problema não se agravou, e Lamine voltou a calçar a chuteira e retomou as atividades normalmente. Ele ainda encerrou o aquecimento com finalizações ao gol, sem apresentar qualquer sinal preocupante.
Tudo indica que o episódio não passou de um susto passageiro, já que Yamal começou a partida normalmente.
Nesta temporada, o técnico Hans Flick tem contado muito com o jogador, que se tornou um dos atletas mais utilizados entre os titulares, diante da dificuldade de substituir seu peso ofensivo.
Yamal disputou todas as 16 partidas do Barcelona em todas as competições até 22 de novembro, sendo titular em todas elas, e lidera o elenco em minutos jogados, com 1.355 minutos.
Essa utilização constante voltou a colocar em evidência a gestão da carga física do jovem jogador, sobretudo diante do acúmulo de compromissos nacionais, continentais e internacionais.
Em outubro, a rádio espanhola "Cadena SER" informou que a comissão técnica do Barcelona considera que Yamal tem a capacidade de dosar seu esforço em campo, o que explica por que ele consegue se manter em ação por longos períodos sem demonstrar cansaço no mesmo nível de alguns companheiros.
Sua condição física também chamou atenção durante a última Data Fifa, em novembro, quando ele desfalcou a seleção espanhola contra a Tchéquia por causa de dores no joelho direito, antes de voltar a atuar contra a Inglaterra.
O jornal espanhol "El País" destacou que o Barcelona também entendia que o jogador precisava de descanso, diante da quantidade de minutos que ele acumulou pelo clube desde o início da temporada.
Esses dados evidenciam o tamanho da responsabilidade da comissão técnica do Barcelona ao lidar com uma de suas principais armas ofensivas, sobretudo porque manter sua forma física é um fator importante nos planos da equipe ao longo de uma temporada em que as competições nacionais se somam aos compromissos europeus e internacionais.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo