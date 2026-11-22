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Lamine Yamal, astro do Barcelona, recebeu atendimento de um fisioterapeuta por causa de um problema no tornozelo durante o aquecimento para o duelo com o Villarreal, neste domingo, o que gerou uma preocupação momentânea no time catalão.

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O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que Lamine Yamal causou certa preocupação antes do início da partida entre Barcelona e Villarreal, depois de precisar receber atendimento de um fisioterapeuta.

O astro do time catalão começou o aquecimento normalmente, mas precisou parar após alguns minutos. Em seguida, tirou a chuteira e recebeu uma massagem do fisioterapeuta por vários minutos.

Depois disso, o problema não se agravou, e Lamine voltou a calçar a chuteira e retomou as atividades normalmente. Ele ainda encerrou o aquecimento com finalizações ao gol, sem apresentar qualquer sinal preocupante.

Tudo indica que o episódio não passou de um susto passageiro, já que Yamal começou a partida normalmente.

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Nesta temporada, o técnico Hans Flick tem contado muito com o jogador, que se tornou um dos atletas mais utilizados entre os titulares, diante da dificuldade de substituir seu peso ofensivo.

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Yamal disputou todas as 16 partidas do Barcelona em todas as competições até 22 de novembro, sendo titular em todas elas, e lidera o elenco em minutos jogados, com 1.355 minutos.

Essa utilização constante voltou a colocar em evidência a gestão da carga física do jovem jogador, sobretudo diante do acúmulo de compromissos nacionais, continentais e internacionais.

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Em outubro, a rádio espanhola "Cadena SER" informou que a comissão técnica do Barcelona considera que Yamal tem a capacidade de dosar seu esforço em campo, o que explica por que ele consegue se manter em ação por longos períodos sem demonstrar cansaço no mesmo nível de alguns companheiros.

Sua condição física também chamou atenção durante a última Data Fifa, em novembro, quando ele desfalcou a seleção espanhola contra a Tchéquia por causa de dores no joelho direito, antes de voltar a atuar contra a Inglaterra.

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O jornal espanhol "El País" destacou que o Barcelona também entendia que o jogador precisava de descanso, diante da quantidade de minutos que ele acumulou pelo clube desde o início da temporada.

Esses dados evidenciam o tamanho da responsabilidade da comissão técnica do Barcelona ao lidar com uma de suas principais armas ofensivas, sobretudo porque manter sua forma física é um fator importante nos planos da equipe ao longo de uma temporada em que as competições nacionais se somam aos compromissos europeus e internacionais.