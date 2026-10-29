Preocupação na França: clássico entre Liverpool e Chelsea desfere golpe em Zidane

A seleção francesa recebeu um possível golpe antes da próxima data Fifa, depois que seu zagueiro Maxence Lacroix foi obrigado a deixar o jogo entre Chelsea e Liverpool machucado, na noite da última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.

Lacroix, de 26 anos, estava no time titular do Chelsea no centro da defesa ao lado de seu compatriota Wesley Fofana, mas sofreu a lesão antes do fim do primeiro tempo, depois de sentir dores na parte de trás da coxa esquerda, deixando o gramado para a entrada de Levi Colwill em seu lugar.

A lesão aconteceu durante um contra-ataque do Liverpool, quando o zagueiro francês diminuiu o ritmo logo após se apoiar na perna esquerda, antes de pedir a substituição, em um momento em que o placar marcava o empate por 1 a 1, após Morgan Rogers e Cody Gakpo marcarem os gols das duas equipes de pênalti, lembrando que o time vermelho acabou decidindo a partida a seu favor nos pênaltis.

Zidane acompanha a evolução da lesão de Lacroix

A lesão de Lacroix chega em um momento delicado, depois de ele se tornar um dos elementos fundamentais na defesa do Chelsea nesta temporada, já que foi titular em 10 das 11 partidas disputadas pela equipe.

Próximas partidas ITÁ Liga das Nações A 14:45 FRA

A lesão levanta dúvidas sobre a possibilidade de ele integrar a lista da seleção francesa durante a próxima data Fifa, que deverá ser anunciada por Zinedine Zidane no dia 6 de novembro, em preparação para os confrontos contra Itália e Turquia pela Liga das Nações da Uefa, segundo a rede RMC francesa.

A seleção francesa enfrenta a Itália no estádio San Siro no dia 12 de novembro, antes do confronto contra a Turquia em Bordeaux no dia 15 do mesmo mês.

Lacroix esteve presente nas quatro partidas disputadas pela seleção francesa durante a primeira data Fifa sob o comando de Zidane, sendo titular em três delas, ao lado de Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet e Loïc Badé.

Ainda não está claro por quanto tempo o zagueiro francês ficará afastado, na espera pela definição da natureza da lesão e sua gravidade, o que decidirá suas chances de participar com a seleção de seu país no próximo compromisso.

Dembélé aumenta as preocupações da seleção francesa

As preocupações não se limitam a Lacroix, já que Zidane enfrenta outro caso de incerteza sobre a condição física de Ousmane Dembélé, craque do Paris Saint-Germain e vencedor da Bola de Ouro de 2025.

Dembélé havia deixado a partida de sua equipe contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa antes do fim, depois de sofrer uma lesão no músculo da coxa esquerda, que deve afastá-lo dos gramados por três semanas.

Esse período significa que o retorno de Dembélé pode coincidir com a data Fifa, o que coloca sua participação nos confrontos contra Itália e Turquia em dúvida e aumenta os desafios enfrentados por Zidane antes de anunciar sua próxima lista.