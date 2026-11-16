Preocupação e otimismo: treino do Barcelona traz notícias contraditórias a Flick

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O Barcelona inicia hoje, segunda-feira, a preparação para o duelo com o Villarreal, agendado para o próximo domingo, a contar para a 13.ª jornada da Liga espanhola.

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Segundo o jornal Sport, Jules Koundé continua ausente dos treinos, ao passo que Dani Olmo já voltou a trabalhar com os colegas.

A recuperação de Koundé continua a demorar mais do que o previsto. De acordo com as informações obtidas pelo "Sport", o defesa francês ainda não conseguiu regressar aos treinos de grupo esta segunda-feira.

Esta ausência causa surpresa, sobretudo porque se esperava que os dias de paragem das competições permitissem ao defesa francês livrar-se das dores de que se queixa.

Koundé sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no passado dia 17 de outubro, no encontro frente ao Real Betis. As previsões iniciais apontavam para uma paragem de cerca de uma semana. Contudo, hoje, 16 de novembro, passam exatamente 30 dias sobre essa lesão, ou seja, quatro semanas e dois dias, sem que o jogador tenha conseguido recuperar as sensações necessárias para voltar a treinar com normalidade.

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Os sinais de que a recuperação se poderia complicar surgiram cedo. Depois do jogo com o Real Betis, Koundé foi visto a descer do autocarro da equipa a coxear de forma bem visível.

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Depois de o inchaço no tornozelo ter diminuído, o próprio jogador francês percebeu que as dores persistiam e que a lesão iria exigir mais tempo do que o inicialmente estimado.

No clube, esperava-se que a paragem para os compromissos das seleções desse o impulso final e decisivo à sua recuperação. Sem a pressão dos jogos e com tempo para trabalhar de forma individual, o cenário parecia propício ao regresso do defesa francês aos treinos de grupo durante esta semana. Mas esse passo continua, para já, por dar.

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Koundé mantém a vontade de regressar o mais depressa possível, mas a sua presença na convocatória para o jogo com o Villarreal continua dependente da capacidade de treinar com os colegas e de responder bem ao aumento progressivo das cargas de treino. A seis dias do encontro, a sua situação continua indefinida.

Dani Olmo, a boa notícia nos treinos

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Já a boa notícia para o treinador Hansi Flick é o regresso de Dani Olmo. O médio voltou hoje, segunda-feira, a treinar com o resto dos colegas, após uma ausência de quase quatro semanas devido a uma lesão no adutor esquerdo, sofrida no passado dia 20 de outubro, no jogo da Liga dos Campeões frente ao Paris Saint-Germain.

Embora as previsões iniciais apontassem para um período de recuperação de cerca de um mês, a evolução do jogador nas últimas semanas foi muito positiva, e está agora em condições de voltar a treinar com a equipa.

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A paragem para os compromissos das seleções permitiu a Dani Olmo progredir na recuperação da forma, sem necessidade de apressar o processo nem de forçar os prazos previstos para o seu regresso.

Agora, o plano passa por aproveitar os próximos treinos para que Olmo recupere as sensações de jogo e o ritmo competitivo.

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O clube conta que o jogador esteja disponível para o jogo do próximo domingo frente ao Villarreal, mas será a sua resposta aos treinos de grupo a determinar se recebe a alta médica definitiva para voltar aos relvados.