Frenkie de Jong saiu lesionado de campo pelo Barcelona na tarde de domingo. O meio-campista de 29 anos precisou ser substituído após um episódio inusitado no segundo tempo da partida fora de casa contra o Deportivo de A Coruña. O técnico Hansi Flick já deu uma atualização sobre sua situação.
O Barcelona parecia caminhar para uma vitória relativamente tranquila no Estadio Riazor. Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha haviam colocado os visitantes em vantagem por 3 a 1, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang marcou para os donos da casa.
Aos 65 minutos, porém, De Jong teve um problema. O jogador da seleção holandesa sentou-se de repente no gramado após um lance aparentemente inofensivo, quando a bola nem sequer estava perto dele.
De Jong se levantou rapidamente, mas logo deixou claro que não poderia continuar. O meio-campista pediu para ser substituído e deixou o campo mancando um pouco.
“Não me diga que é aquele sofrimento de novo”, disse o comentarista Richard van Iterson, da Ziggo Sport, ao ver as imagens de De Jong. “É preciso ter cuidado com o que se diz, claro, mas ele se sentou por um momento, levantou-se e já não parecia estar bem.”
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Flick então colocou Andreas Christensen e Jules Koundé em campo, enquanto Eric García também saiu, além de De Jong. O ex-meio-campista do Ajax, que pouco antes havia passado do meio-campo para o centro da defesa, foi para o vestiário logo após ser substituído.
“Frenkie de Jong está com dores na panturrilha. Acho que ele se lesionou de novo, sim”, disse Flick à imprensa espanhola após a partida. “Ele é um jogador fantástico, e estávamos felizes por tê-lo de volta, mas agora teremos de esperar para ver.”
Uma nova lesão seria uma notícia especialmente ruim para De Jong, que já passou meses afastado nesta temporada. Após a Copa do Mundo, o meio-campista sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho, que o deixou fora de ação por mais de três meses.
Por causa dessa lesão no joelho, De Jong perdeu ao todo 14 jogos do Barcelona e da seleção holandesa. Na última Data Fifa, o jogador, que disputou 71 partidas pela seleção, também teve uma lesão leve no quadril e perdeu o jogo contra a Alemanha, que terminou em derrota por 5 a 0.