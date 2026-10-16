A Federação Internacional de Futebol (Fifa) estuda extinguir o polêmico "Prêmio da Paz", apenas 12 meses após sua criação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu a primeira edição do prêmio durante o sorteio da Copa do Mundo, realizado na capital Washington em dezembro passado.

Uma reunião do Conselho da Fifa realizada nesta quinta-feira, em Zurique, concluiu que a Comissão de Responsabilidade Social do Futebol será, a partir de agora, a responsável por decidir se os critérios estabelecidos para o prêmio anual foram ou não cumpridos, segundo o "talkSPORT".

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia concedido o Prêmio da Paz a Trump antes do início da Copa do Mundo de 2026, sem obter aprovação oficial do Conselho da Fifa, o mais alto órgão decisório da entidade.

De acordo com o novo mecanismo de tomada de decisão, o ex-zagueiro da Inter de Milão e da Argentina Javier Zanetti presidirá uma comissão formada por 22 pessoas para definir se o prêmio terá continuidade ou não.

O processo de avaliação pode levar à proibição de conceder o Prêmio da Paz a políticos, caso ele seja mantido. Ao mesmo tempo, os relatos indicam que a ideia do prêmio não foi completamente descartada durante a reunião, apesar das dúvidas que cercam o seu futuro. A decisão final é esperada para dezembro, quando a Comissão de Responsabilidade Social se reunirá durante a próxima reunião do Conselho da Fifa, em Doha.

Debbie Hewitt, vice-presidente da Fifa e presidente da Federação Inglesa de Futebol, detalhou a missão da comissão em declarações a jornalistas: "Foi tomada a decisão de revisar o Prêmio da Paz e encaminhar o caso à comissão social. Esse foi um dos pontos que geraram polêmica: o prêmio deveria ter sido criado? Como foi tomada a decisão de concedê-lo? E ele deve ser entregue novamente? Essas são perguntas que a comissão social vai responder".

A Fifa havia anunciado anteriormente que o prêmio anual tem como objetivo "homenagear indivíduos que deram passos excepcionais e extraordinários em favor da paz" e representar o conceito de "unir os povos ao redor do mundo", destacando que ele é concedido a quem contribuiu, por meio de um compromisso firme e de ações próprias, para o fortalecimento da paz mundial e merece reconhecimento excepcional.