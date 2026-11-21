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O Bayern de Munique não se incomoda com as atitudes por vezes controversas de Michael Olise.

Durante a assembleia geral anual do Bayern, o presidente Herbert Hainer fez um apelo a Michael Olise em seu discurso.

"Quanto à sua personalidade, caro Michael, quero lhe dizer: preferimos muito mais alguém que se destaca com a bola nos pés do que com um microfone diante do rosto", disse Hainer ao púlpito, sob aplausos estrondosos dos associados presentes. O dirigente de 72 anos ressaltou: "Porque os torcedores querem pessoas autênticas e personalidades especiais. Desejo também que você melhore logo. Não deixe que mudem seu jeito! Continue sendo quem você é!"

Olise já chamou atenção diversas vezes por dar entrevistas à TV com respostas curtas . Sua imagem de "Mr. Nonchalant" é considerada controversa. Uma de suas atitudes que causou estranheza ocorreu durante o dia de atividades da equipe do maior campeão alemão, em agosto , quando ele deixou para trás os companheiros Jonas Urbig e Lennart Karl após cerca de 30 segundos de um desafio.

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Hainer voltou a deixar claro que o comportamento de Olise não é um problema internamente. Ele também comentou as especulações persistentes sobre uma possível saída do craque. "Tenho certeza de que Michael será o próximo candidato (à Bola de Ouro; nota da redação) para quem nos faltarão superlativos. Estamos muito tranquilos diante de todos os rumores sobre Michael. Ele tem contrato até 2029."

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Vai ficar no Bayern de Munique? Os rumores sobre o Real Madrid

Sobretudo na última janela de transferências de verão, surgiram repetidamente rumores de que o Real Madrid tentava contratar Olise . Depois que o presidente Florentino Perez prometeu aos torcedores uma contratação de peso nos moldes da de Cristiano Ronaldo durante a campanha para a eleição presidencial, diversos veículos noticiaram que ele se referia ao jogador de 24 anos do Bayern.

O L'Equipe também noticiou recentemente que os companheiros de Olise na seleção, Kylian Mbappe e Ibrahima Konate, estariam fazendo uma verdadeira "pressão" sobre o jogador de destaque do Bayern para convencê-lo a se transferir para o Real Madrid.

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Uma venda, porém, provavelmente só seria considerada pelo Bayern se fracassassem as negociações para renovar o contrato, válido até o fim de junho de 2029. Ainda não há uma data definida para isso. Em entrevista ao t-online há poucos dias, Hainer afirmou que, até lá, nem mesmo as cifras especuladas de 250 ou até 300 milhões de euros lhe despertariam muito interesse : "Gosto de citar Karl-Heinz Rummenigge, que, quando era presidente do conselho executivo, costumava dizer: 'Não somos um clube vendedor, mas um clube comprador.'"

Segundo Hainer, essa filosofia não mudou no Bayern ao longo de todos esses anos. "Não se pode olhar apenas para o lado financeiro. Também é preciso avaliar se o jogador combina conosco: pelo estilo de jogo, pela personalidade, pelos traços de caráter e também pelo lado humano." Para encerrar, ele reforçou: "Michael se sente bem aqui e sabe o que tem no Bayern."

Getty Images

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Lesão? A situação de Michael Olise

Depois do desempenho excepcional na temporada passada (22 gols e 31 assistências), Olise também vem mostrando ótima forma na atual. Em 16 jogos por todas as competições, soma 12 gols e sete assistências.

No empate por 1 a 1 com o Colônia na sexta-feira, Olise não participou de nenhum gol, mas precisou sair no intervalo por problemas físicos . Como o Bayern explicou depois, o jogador de 24 anos sofre com uma contusão no antepé. Conforme Hainer anunciou na assembleia geral anual, porém, há esperança de que ele volte em breve. Harry Kane, que sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no empate contra o Colônia, já passou por cirurgia .