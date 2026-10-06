Kylian Mbappé entrou em um novo ciclo de polêmica dentro do Real Madrid, após deixar a concentração da seleção da França em razão de uma lesão no joelho, antes de aparecer em Paris durante o período de recuperação, em meio a questionamentos sobre sua postura em relação ao clube e sobre a forma como lidou com a lesão.

Segundo o jornal espanhol "Sport", um clima de desconforto começou a crescer dentro do Real Madrid em relação às atitudes do atacante francês, especialmente depois de ele aparecer andando de bicicleta e retornar aos treinos da equipe em Valdebebas em uma data mais tardia do que o previsto.

O jornalista Antón Meana afirmou, no programa "El Larguero", da "Cadena SER", que existe um "problema de falta de confiança médica" entre Mbappé e o Real Madrid, considerando que o jogador "prefere estar em outro lugar", devido à sua falta de convencimento pleno quanto aos serviços médicos do clube.

Manu Carreño acrescentou que o problema, do seu ponto de vista, vai além do aspecto médico e chega à questão da liderança, considerando que Mbappé apresenta números marcantes, mas ainda não está à altura das expectativas relacionadas ao seu papel como líder dentro do vestiário do Real Madrid.

Por sua vez, Tomás Roncero expressou, no programa "El Chiringuito", sua decepção com a postura de Mbappé, dizendo que gostaria de tê-lo visto em Valdebebas durante o período de folga trabalhando na recuperação, apontando para a existência de um clima de "distanciamento emocional" entre o jogador e a torcida do Real Madrid.

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As atenções agora se voltam para a partida do Real Madrid contra o Villarreal, no próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, para saber a situação de Mbappé quanto à participação, bem como a reação da torcida do clube em relação ao astro francês após a polêmica que o cercou durante o período da data Fifa.