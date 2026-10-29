Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, provocou uma onda de preocupação ao publicar uma mensagem enigmática dirigida aos torcedores e dirigentes do Barça.

Mounir afirmou, por meio de sua conta no Instagram: "Olá, bom dia a todos os integrantes da família Barcelona, preciso de ajuda como pessoa e como ser humano".

Essa foi a mensagem de Mounir Nasraoui (39 anos), acompanhada de uma foto em preto e branco dele ao lado de Joan Laporta, presidente do Barcelona.

De acordo com o jornal "Marca", essa mensagem provocou uma onda de preocupação no Barcelona, e chegou a ser relacionada a um suposto incidente envolvendo o pai de Lamine Yamal no aeroporto de Barcelona-El Prat, em seu retorno da cerimônia da Bola de Ouro.

Próximas partidas BAR La Liga 16:00 ALA Assistir

Alguns relatos afirmaram que Nasraoui teria cuspido no rosto de uma garçonete após dirigir palavras ríspidas a ela, antes de se envolver em uma discussão com uma das pessoas presentes em um café, antes de comparecer à cerimônia da Bola de Ouro.

No momento, nem Mounir Nasraoui nem nenhuma das pessoas próximas a Lamine Yamal esclareceram o significado da mensagem enigmática e preocupante.

Horas depois, Mounir Nasraoui publicou uma mensagem de condolências em sua conta no Instagram após o acidente de trem, na qual afirmou: "Todo o apoio e solidariedade a todas as famílias das vítimas do acidente de trem".

Em seguida, publicou uma foto com o rapper La Fouine e a comentou dizendo: "Meu irmão, minha casa é a sua casa".







