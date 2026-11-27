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Xabi Alonso admitiu que o Chelsea está com a confiança baixa e tem dificuldade para segurar resultados após a derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest, na sexta-feira, a terceira consecutiva do time na Premier League. O treinador pediu união a todos no clube, enquanto o meio-campista Jordan Henderson reconheceu que os jogadores não sabem o que está dando errado.

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Alonso: “Somos responsáveis”

Em entrevista à Sky Sports após a derrota no City Ground, Alonso pediu união a todos no Chelsea. “Todos no clube e no time precisamos permanecer unidos e atravessar este momento. Temos que lidar com isso e somos responsáveis”, disse. “É um momento difícil para todos no clube. Para o time e para os torcedores. É decepcionante perder de novo, mas precisamos continuar tentando encontrar soluções.

“Não podemos parar. Estamos com a confiança baixa e o time tem dificuldade para segurar um resultado.”

Fofana recebe apoio apesar das vaias

Wesley Fofana foi vaiado pela própria torcida do Chelsea desde o início da partida após sua entrevista não autorizada no YouTube. O defensor cometeu o pênalti que resultou no segundo gol do Forest antes de ser substituído. “Precisamos apoiar todos. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis. Precisamos permanecer unidos”, disse Alonso ao ser questionado sobre a confiança de Fofana.

Sobre os problemas defensivos, acrescentou: “Podemos melhorar, sem dúvida. Neste nível, é preciso segurar os resultados e não sofrer tantos gols. É por isso que estamos perdendo.” Apenas o lanterna Crystal Palace (27) sofreu mais gols na liga do que o Chelsea (23).

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Henderson busca respostas

Questionado após a partida sobre o que estava dando errado, o meio-campista Henderson, do Chelsea, admitiu: “Se soubéssemos, não estaríamos perdendo jogos. No futebol, você enfrenta desafios diferentes a cada dia, a cada semana.

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“A Premier League é difícil. Só precisamos continuar trabalhando duro todos os dias para melhorar. É claro que ninguém está feliz neste momento. Perdemos jogos demais recentemente e precisamos jogar melhor. No fim das contas, é isso, mas vamos continuar trabalhando.”

Emegha é uma rara notícia positiva

Alonso encontrou algum alento em Emmanuel Emegha, que marcou dois gols após sair do banco . “Sem dúvida, ele está causando um bom impacto. Foi bem. Isso é positivo”, disse.

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O Chelsea, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos na liga, ocupa a oitava posição, mas pode cair até a 13ª ao fim do fim de semana.