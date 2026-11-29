Maresca pede desculpas da PGMOL
Maresca ficou abalado depois que várias decisões da arbitragem foram contrárias ao seu time no empate no Emirates Stadium. O ex-técnico do Leicester City se incomodou especialmente com um toque de mão no fim da partida e com um choque com Gianluigi Donnarumma que resultou em um gol do Arsenal. “Precisamos esperar pelo pedido de desculpas. Se vocês se lembram do jogo contra o Man United, eles pediram desculpas. Vamos esperar para ver se vão nos pedir desculpas”, disse Maresca à Sky Sports Premier League.
O italiano afirmou com convicção que as decisões recentes da arbitragem não têm favorecido os atuais campeões. Ele acrescentou: “Infelizmente, nos últimos três ou quatro jogos da Premier League, tivemos azar com as decisões. Hoje, penso no cartão vermelho no lance com Doku e no toque de mão no fim. Mas é azar.”
“Lembro do jogo contra o Brighton, sobre o qual falei há dois dias na coletiva de imprensa. Nunca vi um toque com as duas mãos como o de Dunk não resultar em pênalti. Estamos em um momento ruim, com azar em relação à arbitragem e às decisões. Espero que, no futuro, tenhamos mais sorte”, explicou à imprensa após a partida.
Questionamentos sobre Gabriel e Donnarumma
Um dos momentos mais debatidos da partida foi o segundo gol de empate do Arsenal, em um lance no qual Gabriel Magalhaes pareceu ter contato com Donnarumma. Maresca questionou se o posicionamento do zagueiro e o contato com seu goleiro na jogada de bola parada eram permitidos.
“Sempre podemos fazer melhor, mas o cotovelo, acho que é do Gabriel, está atrás do pescoço. Precisamos entender se eles podem tocar no goleiro ou não. É complicado. E, claro, sempre podemos fazer melhor. Hoje, é melhor pensar no desempenho e não falar da arbitragem. Hoje, seria muito fácil falar da arbitragem”, disse Maresca.
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Polêmica por toque de mão no Emirates
A tensão chegou ao auge nos minutos finais, quando o City pediu um pênalti. Maresca contou que questionou o árbitro sobre a decisão de não marcar a penalidade por toque de mão. A explicação recebida não o tranquilizou: para ele, a interpretação do árbitro sobre uma “posição natural” estava errada, considerando o contexto da jogada e a altura dos braços do jogador.
“Perguntei ao árbitro sobre o lance. Ele me disse que era uma posição normal. Eu respondi: não, essa é uma posição normal para um goleiro, não para um atacante!”, revelou Maresca. O meio-campista Elliot Anderson também ficou surpreso com a falta de marcação.
Evolução apesar da frustração
Apesar da irritação com a arbitragem, Maresca insistiu que o desempenho representou um grande avanço para seu Manchester City, que passa por mudanças. Ele lembrou aos críticos que o clube vive uma fase de transição após a saída de Pep Guardiola e que uma parcela significativa do elenco mudou durante o verão.
“As pessoas ainda acham que Pep está aqui e esquecem que há um novo técnico, com 50% do elenco formado por jogadores novos. É preciso passar por um processo, é preciso tempo. Se conseguirmos ser consistentes, acho que podemos competir em todas as competições, mas, para ter consistência, é preciso tempo. Não são quatro, cinco, seis ou sete meses”, concluiu Maresca.