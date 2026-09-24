Virgil van Dijk está razoavelmente satisfeito com o empate por 1 a 1 contra a Alemanha. A seleção holandesa parecia que começaria a era Xavi com uma derrota durante muito tempo, mas, por causa de um lampejo tardio de Ruben van Bommel, salvou um ponto. Um ponto muito importante, na visão de Van Dijk.

“Acho que, no mínimo, merecíamos um ponto hoje”, começa Van Dijk, à NOS. “Jogamos muito bem em alguns momentos, em certas situações em que assumimos o risco ao pressionar, às vezes ficamos vulneráveis, mas isso é algo em que podemos melhorar. Depois de três dias de trabalho, acho que foi uma ótima partida.”

“Achei que o primeiro foi anulado com muita facilidade, pelo que vi o Brian (Brobbey, red.) não fez absolutamente nada”, diz o capitão na sequência, sobre o árbitro Alejandro Hernández Hernández. “No gol deles, nós achamos que a bola tinha que sair, porque eles primeiro recuaram. No fim, foi infeliz que a bola tenha sobrado exatamente do jeito certo para eles. No fim das contas, somamos um ponto e vamos voltar a trabalhar duro no campo de treino para garantir que, no próximo jogo, conquistemos três pontos.”

O repórter Jeroen Stekelenburg chama Van Dijk de ‘cuidadosamente satisfeito’ em sua reação, enquanto a seleção holandesa foi a equipe superior no segundo tempo. “Merecíamos no mínimo um ponto. Vamos analisar”, reage Van Dijk. “Claro que também poderíamos estar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, mas somamos um ponto e seguimos em frente.”

“O resultado certamente ajuda na confiança e também confirma o bom trabalho que fizemos nos últimos três dias. Mas ainda há muito mais por vir, o técnico da seleção também vai dizer isso. Mas há algo sobre o que construir, então seguimos em frente”, conclui ele.

Gert van ‘t Hof, Ronald de Boer e Rafael van der Vaart chegam depois à conclusão de que Van Dijk parece um pouco ‘humilde’ em sua entrevista. “Sim, talvez por causa da comoção anterior”, diz De Boer. “Ele pensa: deixa eu não exagerar agora. Mas eles jogaram bem em alguns momentos, então foi justo ele ter dito isso.”

Na quarta-feira, Van Dijk ainda estava em um estado de espírito completamente diferente na entrevista coletiva. Na ocasião, rebateu com veemência a imprensa presente, acusando-a de não receber reconhecimento suficiente e de ser avaliado de maneira diferente dos outros. Ele também considerou muito grave ter sido apontado como corresponsável pelo plano tático contra Marrocos na Copa do Mundo. A situação terminou em uma grande discussão.