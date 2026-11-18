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A parceria entre Angelo Angelo e o VfB pode terminar antes do previsto após a atual temporada.

A relação entre o VfB Stuttgart, da Bundesliga, e o meio-campista Angelo Stiller estaria em crise. A Sport Bild relata críticas de dirigentes do clube ao jogador de 25 anos.

Em uma reunião do conselho fiscal, teria sido apontado que Stiller poderia "demonstrar mais empenho". Em campo, o meio-campista central geralmente faria apenas o necessário. Sua postura também teria causado incômodo: Stiller já não estaria correspondendo ao seu papel de líder e "desanimaria repetidamente os companheiros com a maneira negativa como se dirige a eles".

Segundo a Sport Bild, porém, Stiller continua "incontestável e respeitado" entre os companheiros, embora já não faça parte do conselho de jogadores liderado por Deniz Undav, nomeado capitão antes da temporada.

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Diante da insatisfação de alguns dirigentes com Stiller e da ausência de conversas para renovar seu contrato, que termina em 2028, o futuro do ex-jogador do Bayern no VfB seria "incerto". Uma transferência no verão seria "possível para os dois lados".

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Nos últimos meses, surgiram repetidamente rumores sobre o interesse de clubes de peso do exterior em Stiller . Entre eles, a Juventus, clube com mais títulos italianos, foi apontada como possível destino. Segundo a Sport Bild, o Brighton & Hove Albion, atualmente a grande surpresa da Premier League , também tentou contratar Stiller no verão. Ele, porém, não teria querido se transferir para lá porque pode disputar a Champions League de 2026/27 pelo Stuttgart. Com os Seagulls, isso não seria possível.

Getty Images

Há poucos dias, a Tuttosport informou que Stiller seria, no Milan, rival da Juventus na Serie A, um forte candidato a suceder Luka Modric (41), vencedor da Bola de Ouro , cuja permanência após o verão é considerada improvável.

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Quanto custou Angelo Stiller ao VfB Stuttgart?

Stiller está atualmente sem empresário após se separar de Volker Struth, da agência 'Sports360'. Possíveis contratos (lucrativos) na Süper Lig turca ou na Major League Soccer norte-americana, também alvo de especulações, não estariam nos planos de Stiller nesta fase da carreira. Ele também se sente bem em Stuttgart.

O VfB o contratou no verão de 2023 por 5,5 milhões de euros junto ao 1899 Hoffenheim, rival na Bundesliga. Desde então, tornou-se peça importante e titular, além de chegar à seleção principal da Alemanha (nove jogos).

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Stiller integrou o elenco alemão na desastrosa Copa do Mundo disputada no verão nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele entrou em campo na última partida da fase de grupos, contra o Equador. Desde então, ainda não foi convocado pelo novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. Atualmente, Stiller se recupera de uma lesão nos adutores que o mantém fora de ação desde o fim de outubro e provavelmente também o impedirá de jogar pelo menos a partida da Bundesliga contra o recém-promovido Schalke 04, no fim de semana.

Sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß, Stiller disputou 12 partidas oficiais pelo VfB na atual temporada e deu quatro assistências.