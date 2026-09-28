Com a possibilidade sair de graça do Atlético-MG, Igor Gomes atrai interesse do Grêmio

Igor Gomes pode estar perto de encerrar sua passagem pelo Atlético-MG. Com contrato válido somente até dezembro de 2026, o meio-campista não está nos planos da diretoria para a próxima temporada e, caso não haja mudança no cenário, poderá deixar o clube mineiro de graça. Diante dessa possibilidade, o Grêmio voltou a demonstrar interesse no jogador e planeja avançar por sua contratação ao fim do ano.

O vínculo de Igor Gomes com o Atlético termina no dia 31 de dezembro, e o jogador já está autorizado a assinar um pré-contrato com outra equipe. O Galo comunicou em julho que não pretendia renovar com o meia, que chegou ao clube em 2023. Assim, uma eventual saída para o Grêmio não envolveria o pagamento de direitos econômicos ao clube mineiro.

Apesar da situação contratual, Igor Gomes conseguiu recuperar espaço ao longo de 2026. Depois de passar um longo período com poucas oportunidades, o meio-campista voltou a ser utilizado por Eduardo Domínguez e participou de oito dos últimos dez jogos do Atlético antes da lesão. Nesse período, marcou contra o Palmeiras, em julho, e deu duas assistências, incluindo uma diante do próprio Grêmio, em agosto.

A sequência positiva, porém, acabou interrompida justamente no confronto com o Tricolor. Igor Gomes começou como titular na vitória do Atlético-MG por 3 a 0, na Arena MRV, e participou do primeiro gol da partida. Ainda no primeiro tempo, sofreu um estiramento no ligamento do pé direito e precisou deixar o gramado. O problema o afastou por algumas semanas, e ele só voltou a atuar em setembro.

O Grêmio, por sua vez, já havia procurado informações sobre Igor Gomes na janela do meio do ano, mas as conversas não evoluíram para uma negociação oficial. Agora, segundo apuração da AgênciaRTI Esporte, o nome voltou ao radar do clube gaúcho, que avalia fazer uma proposta ao jogador no fim da temporada.

O meio-campista é bem avaliado pelo departamento de futebol e pelo scout gremista, e o interesse não dependeria da permanência de Renato Portaluppi no comando da equipe em 2027. Ainda assim, nenhuma oferta contratual foi feita por parte dos gaúchos.