O Real Madrid ainda não conseguiu superar os efeitos da derrota para o Atlético de Madrid no dérbi da capital, depois que a polêmica em torno das decisões da arbitragem se sobrepôs a qualquer debate relacionado ao desempenho da equipe e às razões da queda em seus resultados.

Em meio a essa polêmica, a postura de Kylian Mbappé se destacou de forma diferente do discurso adotado pelo clube após a partida, já que o astro francês pediu que o foco recaia sobre os aspectos que a equipe pode desenvolver, em vez de reduzir as razões dos resultados negativos aos erros de arbitragem ou atribuir toda a responsabilidade aos árbitros.

Mbappé se distanciou em suas declarações recentes da abordagem centrada nas decisões da arbitragem, afirmando que não deseja entrar em discussões repetidas sobre os árbitros, e que o Real Madrid precisa trabalhar mais para recuperar seu nível e voltar a disputar títulos.

As declarações de Mbappé vieram em resposta a uma pergunta sobre se o Real Madrid não recebe oportunidades iguais para competir, quando ele disse: "Acho que nunca fui um jogador que fala muito sobre o árbitro, e não vou começar agora. Penso nas coisas, mas guardo-as para mim."

O jogador francês esclareceu que reconhece que os árbitros são humanos e, portanto, podem cometer erros durante as partidas, mas enfatizou ao mesmo tempo que não quer se envolver em longas discussões sobre as decisões da arbitragem, nem torná-las o centro do debate após cada resultado negativo obtido pela equipe.

A postura de Mbappé difere das declarações feitas por Mourinho após a derrota no dérbi para o Atlético de Madrid, já que o técnico português concentrou-se em sua coletiva de imprensa em uma série de decisões da arbitragem que geraram polêmica, apresentando imagens e situações que considerou semelhantes a intervenções vistas em outras partidas, e considerou que algumas beneficiaram o Atlético de Madrid ou o Barcelona.

Mourinho falou de forma extensa sobre as situações que motivaram sua contestação, considerando que algumas intervenções ocorridas durante a partida mereciam punições mais severas, e apontando a existência de uma diferença na forma de lidar com situações semelhantes de uma partida para outra. Como resultado, o debate sobre a arbitragem se sobrepôs à discussão sobre o nível técnico apresentado pelo Real Madrid durante o dérbi.

O relatório apontou que a postura atual de Mourinho difere também de algumas declarações que ele fez em ocasiões anteriores, já que ele havia anteriormente afirmado sua confiança na arbitragem espanhola, e chegou a dizer após uma das partidas que confia no árbitro antes de cada confronto, mesmo que o árbitro tome, após o apito final, decisões que não lhe agradaram ou que motivaram sua contestação.

Por outro lado, Mbappé entende que o Real Madrid não pode explicar sua crise atual apenas com a arbitragem, e que a equipe precisa olhar para seu desempenho e tentar tratar os pontos fracos que apareceram durante as últimas partidas.

O astro francês disse: "Os outros podem falar, mas nós temos que fazer mais e trabalhar para que a ilusão volte ao Real Madrid, e para que os títulos voltem."

A postura de Mbappé, o jogador, o coloca em um espaço diferente do discurso oficial que circula dentro do clube, num momento em que o Real Madrid tenta identificar as razões que levaram à queda em seus resultados no período recente.

Além da polêmica arbitral, a equipe enfrenta críticas ligadas ao seu nível técnico e à sua capacidade de impor seu estilo durante os grandes jogos, além das interrogações sobre algumas posições que não receberam os reforços necessários.

Destaca-se também nesse contexto a discussão sobre a ausência de algumas contratações ou reforços que eram vistos como necessários para manter o equilíbrio da equipe e fortalecer sua capacidade de competir, além da polêmica contínua sobre a fase que se seguiu à aposentadoria de Toni Kroos, e o impacto de sua saída na forma de jogar do Real Madrid e em sua capacidade de controlar o ritmo das partidas.