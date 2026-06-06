Portugueses mostram seu pior lado pouco antes do pontapé inicial: "Isso é falta de respeito!"

Na noite de sexta-feira, pouco antes do pontapé inicial do amistoso contra o Chile, Portugal não mostrou seu melhor lado. No Estádio Nacional de Oeiras, ocorreu um momento marcante e constrangedor quando o hino nacional chileno foi interrompido prematuramente e se passou diretamente para o hino nacional português.

Para Portugal, o jogo é uma parte importante da preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. No entanto, antes do pontapé inicial, o assunto não era Cristiano Ronaldo ou as escalações, mas sim o que aconteceu durante os hinos.

Enquanto os jogadores e torcedores chilenos ainda estavam cantando o hino nacional, de repente começou a tocar o hino de Portugal. Com isso, os sul-americanos não tiveram a chance de terminar de cantar o hino.

O comentarista da Ziggo Sport, Johan van Polanen, reagiu surpreso à situação. “Sim, eles sabem jogar futebol, mas isso é um pouco desrespeitoso. Ao não deixar os chilenos terminarem de cantar, o hino nacional foi interrompido.”

“E, no momento em que o hino nacional do Chile estava sendo cantado, o hino do próprio país já havia começado”, constatou Van Polanen. “Sim, é assim que está no roteiro, mas, bem, também dá para simplesmente observar o que está acontecendo em campo”, afirmou o repórter.

O encontro em Oeiras marca para Portugal o pontapé inicial da fase final rumo à Copa do Mundo. Os portugueses estreiam no torneio nos Estados Unidos no dia 17 de junho, onde o Congo será o primeiro adversário.

Atenção especial é dada a Cristiano Ronaldo, que se prepara para sua sexta Copa do Mundo e, como esperado, estará no time titular contra o Chile.