Portuguesa x Inter de Limeira ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e Inter de Limeira entram em campo na noite deste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no Canindé, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Agora comandada por Gilson Kleina, a Portuguesa quer voltar a vencer no campeonato, após perder os dois últimos jogos. A Lusa é a lanterna do grupo D, com 4 pontos. Já a Inter de Limeira vem de triunfo na rodada passada e está em terceiro lugar do grupo A, com 7 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Portuguesa: Thomazella; Ramon Rocha, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Naldo, Tauã (Gustavo Buchecha), Lucas Nathan e Daniel Costa; João Victor e Paraizo.

Escalação do provável Inter de Limeira: Léo Vieira; Léo Duarte, Carlinhos, João Paulo e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Iago Teles, Everton Brito e Jonathas.

Desfalques

Portuguesa

Fabiano e Patrick estão no departamento médico, enquanto Pará e Madison cumprem suspensão.

Inter de Limeira

Leandro Silva está suspenso.

Quando é?