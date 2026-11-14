Portugal vive pesadelo total na despedida de Cristiano Ronaldo

Portugal sofreu uma derrota dolorosa na Liga das Nações na noite de sábado. A equipe do técnico Jorge Jesus foi humilhada pela Dinamarca por 1-4 no Estádio Municipal, em Braga. A noite foi marcada, em grande parte, pela despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa.
Antes da partida, Portugal prestou uma extensa homenagem de despedida a Ronaldo, que anunciou em 5 de novembro o fim de sua carreira na seleção. Na entrada dos jogadores, 11 pessoas vestindo o uniforme do ex-capitão entraram em campo, seguidas por uma homenagem vinda das arquibancadas. CR7 também foi homenageado aos sete minutos: sua imagem apareceu no telão enquanto o público aplaudia e gritava seu nome em coro.
Portugal começou a partida no ataque e pressionou a Dinamarca nos minutos iniciais. Vitinha teve a primeira chance clara após dez minutos, mas seu chute, de uma posição favorável, saiu sem a força necessária. Os dinamarqueses, por sua vez, também levaram perigo nos contra-ataques, entre outros, com Mohamed Daramy.
Depois dos 20 minutos, Portugal passou a criar cada vez mais oportunidades para abrir o placar. Pedro Neto teve seu chute defendido sem dificuldade por Mads Hermansen, substituto de Filip Jörgensen. Um cruzamento perigoso de Diogo Dalot também não deu em nada, porque Pierre-Emile Højbjerg interveio a tempo de impedir a finalização de Neto.
A Dinamarca pensou ter aberto o placar aos 38 minutos, quando Rasmus Højlund cabeceou para o gol após uma jogada ensaiada de bola parada. O gol, porém, foi anulado porque Joachim Andersen, autor da assistência, havia cometido uma falta. Alguns minutos depois, a situação se complicou para Portugal: Rúben Dias tocou a bola com o braço e, após a intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti.
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Højbjerg cobrou aos 43 minutos e não deu chances a Diogo Costa. O goleiro português até escolheu o canto certo, mas não conseguiu defender a cobrança. Assim, os dinamarqueses foram para o intervalo vencendo por 0-1.
Após o intervalo, a partida rapidamente se transformou em um pesadelo para os donos da casa. Aos 50 minutos, Højlund ampliou a vantagem dinamarquesa com um voleio espetacular, depois que Mikkel Damsgaard levantou a bola com categoria por cima da defesa portuguesa. O atacante bateu de primeira e não deu qualquer chance a Costa: 0-2.
Portugal tentou reagir, mas viu a desvantagem aumentar aos 57 minutos. Højlund passou por Renato Veiga com um movimento sutil e, em seguida, finalizou com extrema precisão. Com seu segundo gol na noite, o atacante fez 0-3. Depois disso, a torcida dinamarquesa no setor visitante passou a gritar o nome de Lionel Messi em provocação.
Jesus tentou mudar o rumo da partida com três substituições aos 63 minutos. Carlos Forbs (que vestia a icônica camisa 7 de Ronaldo), Francisco Trincão e João Palhinha entraram nos lugares de Félix, Neto e Rúben Neves, respectivamente. Trincão teve uma ótima chance quase imediatamente após um belo passe de Vitinha, mas chutou para fora e desperdiçou uma grande oportunidade de diminuir a desvantagem.
Aos 75 minutos, a humilhação portuguesa ficou completa. Mathias Jensen, que havia acabado de entrar, fez um cruzamento que Andersen cabeceou para o gol: 0-4. Já nos acréscimos, Portugal ainda marcou o gol de honra. Um chute de Joāo Félix foi defendido, e Bernardo Silva aproveitou o rebote de perto: 1-4.
Apesar da derrota, Portugal segue na liderança do Grupo A da Liga A da Liga das Nações e já tem vaga garantida nas quartas de final. Segunda colocada, a Dinamarca precisa de um ponto contra a Noruega na última partida, na terça-feira, para também se classificar.