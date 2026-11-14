Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
imago-sport-1085939394.jpgIMAGO
Jeroen van Poppel
Traduzido por

Portugal vive pesadelo total na despedida de Cristiano Ronaldo

Siga GOAL no Google
Publicidade

Portugal sofreu uma derrota dolorosa na Liga das Nações na noite de sábado. A equipe do técnico Jorge Jesus foi humilhada pela Dinamarca por 1-4 no Estádio Municipal, em Braga. A noite foi marcada, em grande parte, pela despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa.

Antes da partida, Portugal prestou uma extensa homenagem de despedida a Ronaldo, que anunciou em 5 de novembro o fim de sua carreira na seleção. Na entrada dos jogadores, 11 pessoas vestindo o uniforme do ex-capitão entraram em campo, seguidas por uma homenagem vinda das arquibancadas. CR7 também foi homenageado aos sete minutos: sua imagem apareceu no telão enquanto o público aplaudia e gritava seu nome em coro.

Portugal começou a partida no ataque e pressionou a Dinamarca nos minutos iniciais. Vitinha teve a primeira chance clara após dez minutos, mas seu chute, de uma posição favorável, saiu sem a força necessária. Os dinamarqueses, por sua vez, também levaram perigo nos contra-ataques, entre outros, com Mohamed Daramy.

Depois dos 20 minutos, Portugal passou a criar cada vez mais oportunidades para abrir o placar. Pedro Neto teve seu chute defendido sem dificuldade por Mads Hermansen, substituto de Filip Jörgensen. Um cruzamento perigoso de Diogo Dalot também não deu em nada, porque Pierre-Emile Højbjerg interveio a tempo de impedir a finalização de Neto.

Publicidade
Publicidade

A Dinamarca pensou ter aberto o placar aos 38 minutos, quando Rasmus Højlund cabeceou para o gol após uma jogada ensaiada de bola parada. O gol, porém, foi anulado porque Joachim Andersen, autor da assistência, havia cometido uma falta. Alguns minutos depois, a situação se complicou para Portugal: Rúben Dias tocou a bola com o braço e, após a intervenção do VAR, o árbitro marcou pênalti.

Tópicos relacionados

Próximas partidas
WAL

WAL

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

POR

POR

DEN

DEN

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

NOR

NOR

Højbjerg cobrou aos 43 minutos e não deu chances a Diogo Costa. O goleiro português até escolheu o canto certo, mas não conseguiu defender a cobrança. Assim, os dinamarqueses foram para o intervalo vencendo por 0-1.

Após o intervalo, a partida rapidamente se transformou em um pesadelo para os donos da casa. Aos 50 minutos, Højlund ampliou a vantagem dinamarquesa com um voleio espetacular, depois que Mikkel Damsgaard levantou a bola com categoria por cima da defesa portuguesa. O atacante bateu de primeira e não deu qualquer chance a Costa: 0-2.

Publicidade

Portugal tentou reagir, mas viu a desvantagem aumentar aos 57 minutos. Højlund passou por Renato Veiga com um movimento sutil e, em seguida, finalizou com extrema precisão. Com seu segundo gol na noite, o atacante fez 0-3. Depois disso, a torcida dinamarquesa no setor visitante passou a gritar o nome de Lionel Messi em provocação.

Jesus tentou mudar o rumo da partida com três substituições aos 63 minutos. Carlos Forbs (que vestia a icônica camisa 7 de Ronaldo), Francisco Trincão e João Palhinha entraram nos lugares de Félix, Neto e Rúben Neves, respectivamente. Trincão teve uma ótima chance quase imediatamente após um belo passe de Vitinha, mas chutou para fora e desperdiçou uma grande oportunidade de diminuir a desvantagem.

Publicidade

Aos 75 minutos, a humilhação portuguesa ficou completa. Mathias Jensen, que havia acabado de entrar, fez um cruzamento que Andersen cabeceou para o gol: 0-4. Já nos acréscimos, Portugal ainda marcou o gol de honra. Um chute de Joāo Félix foi defendido, e Bernardo Silva aproveitou o rebote de perto: 1-4.

Apesar da derrota, Portugal segue na liderança do Grupo A da Liga A da Liga das Nações e já tem vaga garantida nas quartas de final. Segunda colocada, a Dinamarca precisa de um ponto contra a Noruega na última partida, na terça-feira, para também se classificar.