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A derrota da seleção de Portugal diante do visitante Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na noite de sábado, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no Estádio Municipal de Braga, registrou um dado negativo marcante relacionado à ausência da lenda lusitana, Cristiano Ronaldo.

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Esta se tornou a maior derrota já sofrida pela seleção portuguesa, em uma partida na qual não atuou seu capitão histórico, em mais de 23 anos.

A última vez em que a seleção portuguesa perdeu por uma diferença maior do que um gol sem a participação de Cristiano Ronaldo remonta a 6 de setembro de 2003, quando caiu diante da Espanha por três gols a zero, poucas semanas após a primeira aparição internacional de "O Dom", que aconteceu contra o Cazaquistão no dia 20 de agosto do mesmo ano.

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As redes portuguesas foram balançadas 4 vezes em uma única partida, pela primeira vez desde a derrota para a Alemanha (4 a 2), na Eurocopa, no dia 19 de junho de 2021.

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E o mais cruel é que a seleção portuguesa ficou atrás por uma diferença de 4 gols durante uma partida oficial em seu estádio, pela primeira vez em sua história, antes de Bernardo Silva marcar um gol tardio, reduzindo o placar para (4 a 1).

A última vez em que Portugal sofreu 4 gols em seu estádio remonta ao dia 3 de setembro de 2010, quando empatou com o Chipre por (4 a 4) na cidade de Guimarães.

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Mas a derrota diante da Dinamarca trouxe outro número negativo: foi a maior derrota sofrida pela seleção portuguesa em casa em uma partida oficial em toda a sua história.

Este resultado também representa a maior derrota de Portugal desde a queda diante da Holanda por três gols a zero, em uma partida amistosa no dia 26 de junho de 2018.

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A seleção dinamarquesa impôs sua superioridade sobre os donos da casa no segundo tempo, depois que Pierre-Emile Höjbjerg abriu o placar de pênalti aos 43 minutos, após um toque de mão de Rúben Dias.

Rasmus Höjlund ampliou o placar aos 50 minutos, antes de o próprio jogador voltar a marcar o terceiro gol 7 minutos depois.

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O sofrimento de Portugal continuou, com Joachim Andersen marcando o quarto gol da Dinamarca aos 75 minutos, colocando os donos da casa diante de uma desvantagem histórica de quatro gols, em uma partida oficial em seu estádio.

Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, marcou o gol de honra para os donos da casa aos três minutos dos acréscimos.

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A derrota veio na primeira partida de Portugal após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, transformando a noite que viu a homenagem ao ex-capitão da seleção em um sarau difícil para o time e sua torcida.

Ronaldo havia encerrado sua trajetória internacional depois de disputar 234 partidas e marcar 146 gols, tornando-se o maior artilheiro histórico da seleção portuguesa, além de tê-la conduzido à conquista do título da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025.

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Apesar da pesada derrota, a seleção portuguesa não perdeu a liderança do Grupo 4 do nível 1 da Liga das Nações da Europa, tendo garantido a classificação às quartas de final antes deste confronto, e manteve seus 12 pontos, enquanto a seleção dinamarquesa elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo vivas suas esperanças antes da última rodada.