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cristiano ronaldoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Portugal sofre sua derrota mais pesada sem Cristiano Ronaldo em 23 anos

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A derrota da seleção de Portugal diante do visitante Dinamarca pelo placar de 4 a 1, na noite de sábado, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no Estádio Municipal de Braga, registrou um dado negativo marcante relacionado à ausência da lenda lusitana, Cristiano Ronaldo.

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Esta se tornou a maior derrota já sofrida pela seleção portuguesa, em uma partida na qual não atuou seu capitão histórico, em mais de 23 anos.

A última vez em que a seleção portuguesa perdeu por uma diferença maior do que um gol sem a participação de Cristiano Ronaldo remonta a 6 de setembro de 2003, quando caiu diante da Espanha por três gols a zero, poucas semanas após a primeira aparição internacional de "O Dom", que aconteceu contra o Cazaquistão no dia 20 de agosto do mesmo ano.

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As redes portuguesas foram balançadas 4 vezes em uma única partida, pela primeira vez desde a derrota para a Alemanha (4 a 2), na Eurocopa, no dia 19 de junho de 2021.

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E o mais cruel é que a seleção portuguesa ficou atrás por uma diferença de 4 gols durante uma partida oficial em seu estádio, pela primeira vez em sua história, antes de Bernardo Silva marcar um gol tardio, reduzindo o placar para (4 a 1).

A última vez em que Portugal sofreu 4 gols em seu estádio remonta ao dia 3 de setembro de 2010, quando empatou com o Chipre por (4 a 4) na cidade de Guimarães.

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Mas a derrota diante da Dinamarca trouxe outro número negativo: foi a maior derrota sofrida pela seleção portuguesa em casa em uma partida oficial em toda a sua história.

Este resultado também representa a maior derrota de Portugal desde a queda diante da Holanda por três gols a zero, em uma partida amistosa no dia 26 de junho de 2018.

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A seleção dinamarquesa impôs sua superioridade sobre os donos da casa no segundo tempo, depois que Pierre-Emile Höjbjerg abriu o placar de pênalti aos 43 minutos, após um toque de mão de Rúben Dias.

Rasmus Höjlund ampliou o placar aos 50 minutos, antes de o próprio jogador voltar a marcar o terceiro gol 7 minutos depois.

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O sofrimento de Portugal continuou, com Joachim Andersen marcando o quarto gol da Dinamarca aos 75 minutos, colocando os donos da casa diante de uma desvantagem histórica de quatro gols, em uma partida oficial em seu estádio.

Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, marcou o gol de honra para os donos da casa aos três minutos dos acréscimos.

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A derrota veio na primeira partida de Portugal após o anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção, transformando a noite que viu a homenagem ao ex-capitão da seleção em um sarau difícil para o time e sua torcida.

Ronaldo havia encerrado sua trajetória internacional depois de disputar 234 partidas e marcar 146 gols, tornando-se o maior artilheiro histórico da seleção portuguesa, além de tê-la conduzido à conquista do título da Eurocopa em 2016 e da Liga das Nações da Europa por duas vezes, em 2019 e 2025.

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Apesar da pesada derrota, a seleção portuguesa não perdeu a liderança do Grupo 4 do nível 1 da Liga das Nações da Europa, tendo garantido a classificação às quartas de final antes deste confronto, e manteve seus 12 pontos, enquanto a seleção dinamarquesa elevou sua pontuação para 9 pontos, mantendo vivas suas esperanças antes da última rodada.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

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