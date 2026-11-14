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Portugal anunciou uma homenagem especial a Cristiano Ronaldo. A Federação Portuguesa de Futebol decidiu mudar o visual do icônico número 7 da camisa em homenagem ao atacante de 41 anos. Carlos Forbs será o primeiro jogador a usar o número com o novo desenho, no duelo contra a Dinamarca pela Liga das Nações.

Ronaldo se despediu da seleção portuguesa na semana passada, após 23 anos. Chegou ao fim, assim, uma era em que o atacante se tornou o rosto da equipe nacional. Ao longo desse período, o número 7 de sua camisa ganhou um significado especial.

A Federação Portuguesa de Futebol quer preservar esse significado mesmo após a saída de Ronaldo. Por isso, decidiu alterar o visual do número 7 na camisa da seleção. Dessa forma, o desenho original continuará ligado à história que Ronaldo construiu com Portugal.

"Esta é outra forma de eternizar o significado de um número tão especial e homenagear o legado que ele representa para nós", afirmou a Federação Portuguesa de Futebol. Com isso, a entidade deixa claro que a decisão vai muito além de uma simples mudança na camisa.

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Segundo a federação, o número da camisa e Ronaldo se tornaram inseparáveis depois de todos esses anos. "Há histórias, lembranças, conquistas e emoções que estarão para sempre ligadas a Cristiano Ronaldo", diz o comunicado. A Federação Portuguesa de Futebol quer evitar que essa história especial se perca.

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"A partir de hoje, temos um número 7 diferente na camisa, com a mesma essência e o mesmo orgulho. Guardaremos o desenho anterior para eternizar uma história que nunca será esquecida. Obrigado, Cristiano!", concluiu a entidade. Assim, o número que Ronaldo usou durante tantos anos ganha um significado simbólico permanente.

A honra de usar o número 7 com o novo desenho caberá a Carlos Forbs. O ex-atacante do Ajax será o único jogador de Portugal a entrar em campo com esse número nas costas contra a Dinamarca, na noite de sábado. Ele se tornará, assim, o primeiro a usar o desenho atualizado em uma partida da seleção.

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Nas arquibancadas, a despedida de Ronaldo também será lembrada na noite de sábado. Segundo o De Telegraaf, a Uefa autorizou uma ovação de pé no sétimo minuto da partida. Os torcedores no Estádio Municipal de Braga terão, assim, a oportunidade de agradecer ao ex-capitão.

Ronaldo encerrou sua carreira pela seleção com números impressionantes. Em 23 anos, o ex-atacante do Ajax disputou 234 partidas por Portugal e marcou nada menos que 146 gols. Além disso, conquistou com seu país a Eurocopa de 2016 e venceu a Liga das Nações em 2019 e 2025.

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Com a saída de Ronaldo, começa um novo capítulo para a seleção portuguesa. O técnico Jorge Jesus terá de seguir sem o capitão de tantos anos, enquanto Forbs assume o icônico número 7. Graças à decisão especial da federação, porém, o desenho original permanecerá para sempre ligado à história de Ronaldo.