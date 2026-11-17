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A seleção portuguesa voltou a vencer ao bater o País de Gales, que jogava em casa, por 3 a 2, em um duelo difícil e emocionante disputado nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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No outro jogo do grupo, a Noruega virou para cima da Dinamarca, venceu por 3 a 2 e tirou do adversário a vaga nas quartas de final.

Portugal terminou na liderança do grupo, com 15 pontos. A Noruega ficou em segundo, com nove, à frente da Dinamarca, que somou a mesma pontuação, pelo critério do confronto direto. O País de Gales fechou na última posição, com 3 pontos.

Vitória suada de Portugal

Portugal teve muita dificuldade para vencer o País de Gales, lanterna do grupo, mas acabou somando os três pontos e manteve a liderança.

Bruno Fernandes (aos 11'), Pedro Neto (aos 43') e Carlos Forbes (aos 70') marcaram para Portugal.

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Já os dois gols do País de Gales foram de David Brooks (aos 13') e Sorba Thomas (aos 40').

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Noruega se classifica nos minutos finais

A Noruega, por sua vez, garantiu a segunda vaga do grupo nos minutos finais da partida contra a Dinamarca.

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A Noruega perdia por 2 a 1 até os 82 minutos, mas marcou dois gols a partir daí e tomou da Dinamarca o segundo lugar pelo critério do confronto direto.

A Noruega havia vencido o jogo de ida por 3 a 2 e repetiu o placar nesta noite.

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Erling Haaland (aos 37' e aos 90+6', de pênalti) e Martin Ødegaard (aos 83') marcaram para a Noruega.

Rasmus Højlund (aos 11') e Pierre Højbjerg (aos 14') fizeram os gols da Dinamarca.

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Erling Haaland brilhou e, ao lado de Martin Ødegaard, salvou a Noruega da beira da eliminação. O atacante converteu um pênalti nos acréscimos, levou sua equipe às quartas de final e eliminou a Dinamarca, em um milagre que parecia impossível.