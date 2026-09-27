Portugal aproveita erro gigantesco do goleiro e vence a Noruega

Em um duelo extremamente divertido, Portugal derrotou a Noruega (1 a 2). A partida foi disputada em ritmo intenso, mas os portugueses, sob o comando de Jorge Jesus, levaram a melhor. Com a vitória, Portugal somou seis pontos após dois jogos na Liga das Nações.
Pelos portugueses, Cristiano Ronaldo começou no banco. O técnico Jorge Jesus optou por dois atacantes, e essas vagas foram preenchidas por Gonçalo Ramos e João Félix. Este último marcou cedo o gol de abertura.
Embora a Noruega tivesse mais domínio, Portugal foi quem golpeou. Nuno Mendes avançou pela esquerda e acionou Pedro Neto, que conseguiu encontrar Félix. Com uma finalização astuta e colocada, ele venceu o goleiro Ørjan Nyland: 0 a 1.
Na sequência, os noruegueses tomaram a iniciativa. Longos períodos de posse de bola e combinações rápidas precisavam fazer com que a equipe do técnico Ståle Solbakken chegasse rapidamente ao empate.
Depois do intervalo, enfim saiu o gol de Erling Haaland. No primeiro tempo, ele ainda havia desperdiçado algumas chances, mas agora estava no lugar certo para completar de cabeça de Patrick Berg, após cobrança de falta de Ødegaard: 1 a 1.
Poucos minutos depois, Portugal voltou a ficar na frente. O goleiro Nyland passou a bola direto nos pés de Ramos, que encobriu o goleiro norueguês com uma cavadinha. Assim, o placar rapidamente voltou a ficar em 1 a 2.
Aos 58 minutos, Nyland voltou a falhar, e Ramos pôde aproveitar de novo. Um lançamento longo de Diogo Costa foi bem lido pelo atacante. O norueguês estava no meio do nada e falhou na jogada, permitindo que o jogador do AC Milan empurrasse a bola para o gol vazio. No fim, o goleiro do RB Leipzig escapou do erro, porque o gol foi anulado por impedimento.
A pressão norueguesa acabou não rendendo mais nenhum gol. Os noruegueses ainda criaram algumas oportunidades, mas Costa manteve o gol intacto no segundo tempo. Ronaldo permaneceu no banco durante toda a partida e não pôde retomar sua caça ao milésimo gol.