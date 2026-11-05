A lenda Cristiano Ronaldo surpreendeu os apaixonados por futebol nesta quinta-feira ao anunciar sua aposentadoria da seleção portuguesa, após uma trajetória histórica com os "Navegadores".

A decisão de se aposentar da seleção veio semanas depois de seu desentendimento com o técnico de Portugal, Jorge Jesus, que o levou a deixar a concentração da equipe durante a última data Fifa.

Apesar do desejo de Ronaldo de continuar na seleção portuguesa e realizar o sonho de marcar o gol de número 1000 em sua carreira com a camisa do país, e da disposição de Jesus em convocá-lo para a lista que será anunciada amanhã, o astro do Al-Nassr se adiantou e anunciou sua aposentadoria da seleção hoje.

Assim se encerra uma das mais belas histórias de um jogador com a seleção de seu país, já que Cristiano protagonizou uma trajetória lendária com a seleção portuguesa que permanecerá imortal na história do futebol.

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O início da jornada com Portugal

Antes de tudo, é preciso ressaltar que Cristiano não chegou para concluir o que outros começaram, nem para acrescentar um título a um gigante que já tinha troféus em sua galeria. Pelo contrário, ele chegou a uma equipe distante do nível das grandes seleções, cujas ambições não iam além de se classificar para os torneios internacionais, e a colocou no mapa do futebol, a conduziu aos pódios de premiação e inspirou toda uma geração a acreditar que não existe impossível no mundo do futebol.

Em agosto de 2003, Cristiano Ronaldo tinha 18 anos e 6 meses, mas chamou a atenção após brilhar com a camisa do Sporting de Lisboa, o que levou o Manchester United a contratá-lo naquele momento.

Seu nível diferenciado chamou a atenção do técnico da seleção portuguesa, o brasileiro Luiz Felipe Scolari, que o convocou apesar dos grandes nomes do futebol português daquela época.

Scolari o escalou logo na primeira partida após a convocação, em um amistoso contra o Cazaquistão.

Em seguida, as convocações para o jovem astro se sucederam, levando-o a participar da preparação para a Eurocopa de 2004, torneio em que marcou seu primeiro gol pela seleção, na partida de abertura contra a Grécia.

Apesar da derrota na final para a Grécia, o torneio anunciou oficialmente o surgimento de um grande astro nas fileiras de Portugal, que tinha Luís Figo como sua principal estrela naquele momento.

Portugal antes da era Cristiano

Antes do surgimento de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, a equipe apelidada de "Navegadores" não figurava entre as grandes potências do futebol mundial, ao lado de Brasil, Argentina, Alemanha, Itália e outras.

O "Brasil da Europa" era visto como uma seleção dotada de habilidades individuais excepcionais e que praticava um futebol atraente, mas que não era uma candidata constante aos títulos, já que sua presença nos grandes palcos mundiais se caracterizava por "lampejos intermitentes" seguidos de longos anos de ausência.

No que diz respeito às Copas do Mundo, a presença de Portugal antes da era Ronaldo se limitou a apenas 3 participações (1966, 1986 e 2002).

Durante essas raras participações, a conquista mais marcante remonta à Copa do Mundo da Inglaterra de 1966, sob o comando da lenda Eusébio, quando a equipe alcançou o terceiro lugar, enquanto as demais décadas registraram uma ausência quase total, pontuada pelos tropeços da eliminação precoce na fase de grupos nas edições de 1986, no México, e de 2002, na Coreia do Sul e no Japão.

Já na Eurocopa, Portugal só conheceu o caminho das fases finais em apenas 3 ocasiões antes de 2003 (edições de 1984, 1996 e 2000).

E, apesar de ter chegado à semifinal já na primeira participação, em 1984, e de ter repetido o feito com a "geração de ouro" liderada por Luís Figo na Eurocopa de 2000, o histórico da seleção permaneceu completamente vazio de qualquer título continental.

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Uma virada histórica na era Ronaldo

Pode-se dizer que a verdadeira história de Portugal no mundo do futebol começou na era de Cristiano Ronaldo, quando a seleção principal conquistou aquilo que muitos consideravam meros sonhos.

Ao longo dos 23 anos que compõem a carreira internacional de Ronaldo, Portugal nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo ou de uma Eurocopa.

Basta dizer que Portugal, nas dezenas de anos anteriores a Ronaldo, participou de 3 edições da Copa do Mundo, mas marcou presença 6 vezes seguidas na era do Don.

O mesmo vale para a Eurocopa, da qual havia participado apenas 3 vezes em toda a sua história, mas da qual passou a participar o dobro desse número com a presença de Cristiano.

Além disso, Portugal, antes de Ronaldo, não havia conquistado nenhum título, enquanto agora possui 3 títulos: o da Eurocopa e dois na Liga das Nações da Uefa.

No que diz respeito ao ranking mundial, basta dizer que Portugal não saiu do top 10 na era de Cristiano Ronaldo, a não ser uma única vez, em 2008, quando ficou na 11ª posição.

Portugal alcançou o melhor ranking de sua história após a conquista da Eurocopa de 2016, quando chegou ao terceiro lugar do mundo, algo que era considerado pura ficção em décadas anteriores.

Números históricos de Cristiano com Portugal

Ao longo de 23 anos, Cristiano conseguiu atingir muitos números históricos com a camisa de Portugal, entre eles o de ser o jogador com mais partidas em nível de seleções, com um total de 234 jogos.

O Don é ainda o jogador que mais marcou pela seleção de seu país na história, com um total de 146 gols e 45 assistências, além de ser o único jogador da história a marcar em 6 edições da Copa do Mundo.

Ronaldo tornou-se o maior artilheiro da história da Eurocopa, com 14 gols, e é também o maior artilheiro da história de Portugal em Copas do Mundo, com 11 gols.

Ronaldo muda a mentalidade portuguesa

Cristiano Ronaldo não se contentou apenas em marcar gols: suas declarações, desde o início de sua trajetória na seleção portuguesa, sobre a necessidade de conquistar títulos mudaram completamente a ambição portuguesa.

Depois que a classificação para a Copa do Mundo e para a Eurocopa era considerada um sonho para Portugal, a situação se transformou a ponto de a classificação se tornar algo corriqueiro e o objetivo passar a ser a conquista de títulos.

E, apesar de alguns terem zombado de Ronaldo quando ele declarou, no passado, que seu maior sonho era ser o melhor jogador do mundo, além de conquistar títulos por Portugal, ele cumpriu sua promessa e levou os "Navegadores" ao pódio de premiação 3 vezes, algo que a torcida não imaginava antes disso.

A presença de Cristiano na seleção portuguesa também impôs muitas coisas aos adversários e elevou a ambição de todos os portugueses, e isso é atestado por muitos astros que atuaram no passado em Portugal e em outros lugares.

Nas mensagens de despedida de hoje, muitos ex-astros de Portugal, e até clubes, enviaram mensagens de agradecimento a Cristiano, afirmando que ele os inspirou a ter sucesso e a tentar alcançar o que alguns poderiam considerar impossível.

Cristiano e um impacto eterno sobre Portugal

É preciso ressaltar que Cristiano, aos 18 anos e 6 meses, não se juntou a uma das seleções gigantes do futebol mundial. Pelo contrário, Portugal era uma equipe mediana, capaz de fazer o papel de zebra e de praticar um futebol atraente, mas que nunca foi uma candidata fora do comum à conquista de títulos.

E, com a aposentadoria de Ronaldo da seleção, seu papel no futebol português não chegará ao fim, pois o que ele conquistou com ela, o que mudou nas mentes dos jovens e o que plantou em seus corações permanecerá marcado por mais décadas.

Agora, muitos em Portugal, e até fora do país, falam sobre como Ronaldo é uma fonte de inspiração para que insistam no sucesso e não se rendam diante daquilo que se poderia chamar de impossível.

Por fim, o que Cristiano fez por Portugal pode ser resumido na declaração do ministro da Economia português, Manuel Castro Almeida, que afirmou que "muitos só conhecem Portugal por causa de Cristiano Ronaldo", apontando que a importância do astro português ultrapassa de forma colossal os limites do futebol e representa um grande valor econômico e civilizacional para o país.