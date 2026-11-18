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O futuro de Vinícius Júnior em Madri já não está tão definido quanto todos imaginavam. Uma única declaração do ex-diretor esportivo do clube merengue reacendeu a polêmica e revelou que o Real Madrid recebeu duas propostas importantes pelo astro brasileiro, e que a venda é possível se o cenário não mudar nesta temporada.

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Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até 2032, mas isso não significa que seu futuro esteja totalmente garantido. O brasileiro renovou com o clube neste verão europeu, embora sua situação tenha gerado ampla polêmica nos últimos meses.

O desempenho irregular, a forte concorrência por posições no ataque e as dúvidas sobre seu encaixe na equipe alimentaram especulações sobre uma possível saída. Agora, Pedja Mijatović, ex-astro do Real Madrid, revelou que o clube recebeu duas propostas importantes pelo atacante na última janela de transferências e não descarta a possibilidade de sua saída.

O ex-diretor esportivo do Real Madrid analisou a situação de Vinícius no programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, e estabeleceu uma condição clara para que o Real Madrid considere uma possível venda, afirmando que tudo dependerá dos resultados desta temporada.

"Se este ano terminar bem e o Real Madrid ganhar o Campeonato Espanhol, com Vinícius sendo titular, rendendo bem, se recuperando rápido e sendo decisivo, acho que não o venderão em hipótese alguma", disse Mijatović.

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Mas a situação mudaria completamente se o Real Madrid não alcançasse seus objetivos, e Mijatović foi especialmente firme nesse ponto: "Se acontecer o contrário, acho que o clube vai analisar qualquer proposta que chegar. Se o Real Madrid não conseguir o que quer e chegar uma boa oferta, ele estará disponível para venda".

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Mijatović também revelou que o Real Madrid recebeu duas propostas importantes por Vinícius no verão passado, mas recusou ambas. Uma delas foi do Arsenal, que demonstrou grande interesse pela situação do atacante brasileiro.

O ex-jogador do Real Madrid não quis questionar a decisão de mantê-lo no elenco, considerando sua juventude e seu enorme potencial: "Não quero dizer que erraram. Ele tem 26 anos e um futuro brilhante pela frente".

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O ex-jogador também comparou o estado psicológico do brasileiro na seleção e no Real Madrid. Depois de marcar cinco gols nas duas últimas partidas pelo Brasil, incluindo um hat-trick contra Singapura, Vinícius recuperou o brilho longe de Madri.

Para Mijatović, a diferença é clara: "Vinícius rende bem quando está feliz, e eu o vejo mais feliz jogando pela seleção do que jogando aqui".

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O ex-astro montenegrino acredita que a incerteza do último verão sobre seu futuro e as negociações de renovação podem tê-lo afetado negativamente, e a situação piora com a forte concorrência que ele enfrenta no elenco, principalmente com o surgimento de Diomande.

Nesse contexto, ele afirmou: "Eu não enfrentava uma concorrência tão forte como acontece agora com Diomande. Agora a situação é completamente diferente".

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Ele também reconheceu a autocrítica de Vinícius, que admitiu recentemente não ter se preparado o suficiente durante o verão, mas lembrou que o brasileiro não pode relaxar: "A concorrência está sempre presente, e você não pode relaxar. Se relaxar um pouco que seja, algum companheiro vai se aproveitar".

E concluiu: "Acho que ele se acomodou um pouco, com a ideia de que precisa aproveitar a vida por ser jovem. Tenho que dizer a ele que, depois de se aposentar do futebol, haverá uma vida cheia de prazer com a família e os amigos. Ele não vai ganhar o mesmo dinheiro que ganha agora".