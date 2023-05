Por que Zlatan Ibrahimovic desfalca o Milan contra a Inter de Milão na Champions League?

O jogador sueco voltou a se lesionar após nove meses afastado dos gramados

O Milan fará nesta quarta-feira (10) um de seus jogos mais importantes da temporada: o clássico contra a Inter de Milão pela semifinal da Champions League. No entanto, a equipe de Stefano Pioli terá um desfalque de peso, já que Zlatan Ibrahimovic voltou a se lesionar.

Depois de nove meses afastado dos gramados por conta de uma lesão ligamentar no joelho, Ibrahimovic voltou a atuar no final de março. No entanto, uma nova lesão, sofrida em já em abril, voltou a tirá-lo de ação.

Depois de sentir no aquecimento do jogo contra o Lecce, exames detectaram um problema na panturrilha do centroavante sueco. Por conta da lesão, segundo a La Gazzetta dello Sport, os médicos estimaram que Ibra deve ser desfalque por cerca de um mês, o que inclui a semifinal contra a Inter.

Além disso, o jogador sueco não estava inscrito pelo Milan para disputar a Liga dos Campeões. Por conta do longo período de recuperação do problema no joelho, ele foi deixado de fora, e a nova lesão na panturrilha fez com que o clube também não o incluísse na lista de atletas para a semifinal e final.

O clássico entre Milan e Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões será nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no San Siro, com mando dos Rossoneri. Clique aqui para mais informações sobre o jogo.