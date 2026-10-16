Lamine Yamal, estrela do Barcelona, afirmou que não perde nenhuma partida do Villarreal e do Real Betis no Campeonato Espanhol.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Yamal contou a Valdano que assiste a muitas partidas de futebol, especificamente todos os jogos da Premier League e todos os jogos do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Yamal também não perde nenhum jogo do Villarreal e do Real Betis em LaLiga, porque assistir a essas duas equipes é o que mais lhe dá prazer.

O Real Betis, comandado por Manuel Pellegrini, se parece com o Barcelona atual em alguns aspectos: impõe seu domínio na partida por meio da posse de bola, graças a jogadores que sabem passar e controlar o ritmo, como Isco ou Fornals, mas também conta com três armas ofensivas na frente, que jogam de forma direta, superam os adversários nos duelos individuais pelos lados do campo e chegam à área com muita voracidade.

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Há Antony pela direita e Abde Ezzalzouli pela esquerda, dois jogadores extremamente especiais, com nível para atuar no Barcelona. Já no centro do ataque, Cucho Hernández cumpre o papel de atacante goleador que luta por cada bola, e talvez estivesse disputando o título de artilheiro do Campeonato Espanhol se jogasse em um clube maior.

O Real Betis, adversário do Barcelona na partida de amanhã, ocupa a liderança compartilhada da Liga dos Campeões, empatado em pontos com Paris Saint-Germain, Barcelona e Real Madrid, após conquistar duas vitórias emocionantes: a primeira por 3 a 2 sobre o Lille, e a segunda pelo mesmo resultado sobre o Porto, em dois jogos nos quais conseguiu virar o placar.