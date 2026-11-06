O Real Madrid está perto de concretizar a contratação do jovem talento JJ Gabriel, que já começou a treinar na capital espanhola, como preparação para sua incorporação ao elenco do Castilla.

Em entrevista exclusiva ao jornal "Marca" em Madri, o jogador de 16 anos falou sobre suas ambições e seu futuro, e revelou claramente seu maior sonho.

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O jornal espanhol deu a Gabriel sua primeira capa, a mesma capa que anuncia sua esperada chegada ao Real Madrid. O jogador olhou para a capa e sorriu, antes de perguntar: "Posso ficar com ela?", em pé, segurando-a como uma criança que acabou de ganhar sua figurinha favorita.

Há alguns dias o jogador vive na cidade que almeja tornar sua casa, passeia por suas ruas e, o mais importante, treina em um ritmo de duas sessões diárias; a primeira pela manhã no gramado, sozinho e sob a supervisão de um treinador pessoal, e a segunda à noite na academia.

Isso ocorre depois de ele já ter se afastado da rotina diária do time reserva do Manchester United, clube ao qual ainda está vinculado do ponto de vista oficial.

Por que o Real e não o Barcelona?

Sua escolha não lhe desperta nenhuma dúvida. Quando questionado sobre o motivo de preferir o Real Madrid ao Barcelona, respondeu com a expressão do rosto antes mesmo de falar: "Claro, Madri".

Ao seu lado, seu pai Joe Osiyarwel, ex-jogador de futebol, confirma a mesma coisa em meio a risadas. Pai e filho recebem o jornal com cordialidade, mas JJ não veio a Madri sem objetivos claros, pois diz em seu inglês antes de partir, agradecendo o presente: "Meu sonho é ganhar a Bola de Ouro", e então vai embora levando nas mãos o exemplar da "Marca".

Gabriel não poderá disputar a Liga dos Campeões da UEFA de juventude com a camisa do Real Madrid nesta temporada, competição na qual brilhou anteriormente ao marcar um hat-trick, porque ainda está vinculado ao Manchester United, que mantém seu nome em seus registros, apesar de ter interrompido os treinos com o Manchester United.

Os motivos do atraso

As regulamentações e os prazos explicam o atraso no anúncio da transferência, pois o artigo 19 do regulamento da FIFA sobre o status e as transferências de jogadores proíbe, de modo geral, a transferência internacional de jogadores antes de completarem 18 anos. Mas permite uma exceção para os jogadores com idade entre 16 e 18 anos, que possuam nacionalidade europeia e se transfiram dentro do âmbito europeu.

O manual da FIFA estabelece que o jogador que possui passaporte de um dos países da União Europeia pode se beneficiar dessa exceção, mesmo que esteja vindo de fora da União Europeia, o que torna o passaporte irlandês de JJ Gabriel um fator decisivo para a conclusão da transferência.

A isso se soma o fator do momento, pois a janela de transferências de inverno, em janeiro, será a primeira janela que permitirá seu registro oficial, portanto o atraso no anúncio da transferência não é algo surpreendente, segundo pessoas próximas ao jogador.

Enquanto isso, o Manchester United estuda como compensar a saída de um jogador que possui alto potencial e representa uma perda dolorosa para o clube.

E se o desfecho for a chegada de JJ Gabriel ao Real Madrid, considerado um clube estrangeiro para os britânicos, o United receberá uma compensação pela formação, estimada em cerca de 350 mil libras esterlinas.