Por que Sampaoli substituiu Pedro na derrota do Flamengo contra o Internacional?

Centroavante foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo por opção técnica

O Flamengo conheceu a sua primeira derrota sob o comando de Jorge Sampaoli. De virada, o time rubro-negro foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos pontos abordados na coletiva pós-jogo foi a saída de Pedro.

Substituído aos 25 minutos da segunda etapa, Pedro foi sacado logo após o gol de empate do Internacional. A escolha foi por opção técnica, nada relacionado a uma possível lesão. Sampaoli, em coletiva, explicou que via o Flamengo "neutro" com o camisa 9 e Gabigol juntos em campo.

"A substituição teve relação direta com o que o time precisava: mais volume. Até a mudança do Pedro, o time estava neutro. Quando vejo que o time está neutro, eu tomo decisões. Era um centroavante ou outro, e eu tomei a decisão pelo Gabigol", explicou o treinador.

Depois da derrota deste domingo (23), o Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (26). Na ocasião, o desafio é maior: o time precisa reverter um 2 x 0 sofrido contra o Maringá para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil.