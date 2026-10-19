A goleada do Real Madrid sobre o Sevilla por 4 a 1 no Santiago Bernabéu não foi o acontecimento mais marcante da noite, mas sim um lance polêmico cujo protagonista foi o astro turco Arda Güler, que reabriu o debate em torno da crise da arbitragem e da tecnologia de vídeo na Espanha.

O Real Madrid disputou a partida em seu primeiro teste de verdade sem Vinícius Júnior, suspenso após o episódio em que puxou o cabelo do zagueiro do Villarreal, Saliba. Diante disso, José Mourinho apostou em sua nova carta na manga, Diomande, desde o início, e o atacante marfinense roubou a cena com um belo gol que incendiou o entusiasmo do Bernabéu.

Na mesma toada, Arda Güler manteve o bom momento e fez mais uma grande partida com um belo gol, confirmando que merece estar entre os titulares antes de uma semana decisiva que se encerra com o clássico diante do Barcelona.

Mas o astro turco passou de herói a réu em um único lance no primeiro tempo, que acendeu a fúria da torcida do Sevilla, que pediu sua expulsão imediata após uma entrada polêmica com o jogador do Sevilla, Peque, em que pareceu ter lhe aplicado uma cotovelada.

Apesar da paralisação do jogo para revisão do lance na sala do VAR, a surpresa foi que o árbitro Mateu Busquets Ferrer não foi orientado a ir até o monitor do campo, em meio ao espanto geral, pois não foi exibida nenhuma repetição clara, e todas as imagens eram de ângulos muito distantes que não deixavam claro o que de fato havia acontecido.

Diante da onda de revolta, o comitê técnico de árbitros rompeu o silêncio com um esclarecimento polêmico, divulgado pelo jornalista Héctor González no programa "Carrusel Canalla" na rádio "Cadena SER", no qual fontes do comitê afirmaram que "as câmeras do VAR são as mesmas da transmissão televisiva", e que todas as imagens disponíveis foram analisadas.

E acrescentaram: "Se não houve intervenção, foi porque não existe nenhuma evidência que indique de forma clara e inquestionável uma conduta violenta", admitindo implicitamente que a sala de vídeo não conseguiu enxergar o lance com clareza, exatamente como aconteceu com os telespectadores.

Essa justificativa não convenceu o especialista em arbitragem Iturralde González, que explodiu de raiva no programa "Carrusel Deportivo", ao dizer: "Não consigo ver se o acertou no rosto ou qual foi a intensidade do golpe, as imagens são lamentáveis. Se o golpe foi no peito e não houve força excessiva, é cartão amarelo. Já no rosto a coisa muda, basta não ser mínimo para ser cartão vermelho".

E Iturralde encerrou sua declaração contundente com um ataque ácido a todo o sistema: "O árbitro assistente e o quarto árbitro devem vigiar o ponto cego do árbitro, pois ele não pode ter olhos em todos os lugares. A direção de imagem é lamentável, e também é lamentável assistirmos, em um estádio como o Bernabéu, a uma possível agressão sem uma imagem clara".



