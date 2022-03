Por que o Real Madrid joga El Clásico contra o Barcelona com uma camisa preta?

O Real Madrid surpreendeu ao apresentar um novo uniforme para a temporada 2021/22 de cor preta. O time Merengue lançou uma camisa especial em comemoração ao seu aniversário de 120 anos, já que o clube foi fundado em março de 1902.

A camisa foi desenvolvida pelo japonês Yohji Yamamoto, que desenhou os uniformes de 2014/15 e, ao invés de aparecer o logo da Adidas, foi bordado o Y-3, em homenagem ao seu designer.

E os Merengues resolveram estrear o manto negro neste domingo (20), em clássico contra o Barcelona, no Santiago Bernabéu, pela 29ª rodada da La Liga. Clique aqui para assistir o jogo com exclusividade no Star+.