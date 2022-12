Por que o Brasil joga de meião azul contra a Croácia nas quartas de final da Copa?

Seleção brasileira chega às quartas após derrotar coreanos por 4 a 1 nas oitavas; croatas bateram japoneses nas penalidades

Depois de passar pela fase de grupos e oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar atuando com as combinações comuns do uniforme de jogo, a seleção brasileira precisará utilizar um formato diferente para o embate contra a Croácia desta sexta (09), válido pelas quartas de final.

O primeiro uniforme da seleção brasileira conta com a camiseta amarela clássica, o shorts azul e o meião branco, enquanto o segundo utiliza a parte superior e as meia azuladas e a bermuda na cor branca. Para a partida desta sexta, pelo fato dos croatas aparecerem como "mandantes", de acordo com o chaveamento, e seus meiões principais serem brancos, o Brasil jogará com os seus em azul, mas o restante das roupas nas cores da "camisa 1".

Ou seja, a equipe brasileira vai atuar com uma combinação inédita nesta Copa: enquanto a camisa será amarela e o shorts azulado, os meiões azuis do "segundo uniforme" serão os utilizados para o jogo, para diferenciar dos croatas. O Brasil de 2002, na final da Copa do Mundo, contra os alemães, utilizou esse mesmo conjunto, por exemplo.

A Canarinho venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final pela goleada de 4 a 1, com gols de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá. Já a Croácia, após empatar em 1 a 1 no tempo normal com o Japão, foi aos pênaltis e bateu os adversários por 3 a 1.