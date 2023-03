Por que Neymar não joga pelo Brasil contra o Marrocos?

O atacante está lesionado e ficará de fora dos campos pelos próximos meses

Após a campanha decepcionante na Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira volta à campo neste sábado (25), às 19h (de Brasília), em amistoso contra a seleção do Marrocos. Ainda sem treinador definido, a seleção entra em campo também sem o seu camisa dez habitual: Neymar.

O atacante do Paris Saint-Germain ficou de fora da primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo, feita pelo treinador interino Ramon Menezes, por uma lesão no tornozelo sofrida em fevereiro deste ano, em partida do PSG contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

Conforme divulgado pelo Paris Saint-Germain, Neymar passou por cirurgia no tornozelo, e deve retornar aos gramados apenas na temporada de 2023/24, com volta estimada para o mês de julho, ficando quatro meses indisponível.

Com a ausência de Neymar, a camisa de número 10 da seleção brasileira será usada por Rodrygo, atacante do Real Madrid, que usou a camisa 21 na disputa da Copa do Mundo.