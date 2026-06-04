Por que Lamine Yamal não usa a camisa 10 na Espanha?

Lamine Yamal é, aos 19 anos, um dos maiores talentos do futebol mundial. Camisa 10 do Barcelona, campeão da Eurocopa e segundo colocado na Bola de Ouro de 2025, o atacante chega à Copa do Mundo de 2026 como principal referência técnica da Espanha.

Por isso, causou surpresa a divulgação da numeração oficial da seleção espanhola para o torneio: apesar do protagonismo, Yamal não será o camisa 10 da equipe. Tradicionalmente associado aos grandes craques e líderes técnicos de uma seleção, o número continuará com outro jogador.

O jovem ponta-direita vestirá a camisa 19 durante toda a campanha da Espanha no Mundial. O número 10 seguirá com Dani Olmo, seu companheiro tanto no Barcelona quanto na seleção. A decisão tem uma explicação simples: a Espanha optou por manter boa parte das numerações utilizadas na conquista da Eurocopa de 2024, quando Olmo atuou com a 10 e Yamal brilhou usando a 19.

Mesmo sendo hoje o jogador mais midiático da equipe, Yamal preferiu preservar o número que o acompanhou em sua ascensão internacional e não tomou a camisa do companheiro.

O próprio Dani Olmo tratou de encerrar qualquer especulação sobre um possível desconforto nos bastidores envolvendo a escolha dos números. Em entrevista durante a preparação espanhola para a Copa do Mundo, o meia garantiu que a situação nunca gerou debate dentro do grupo.

“Não há problemas nos bastidores, não existe qualquer discussão sobre quem usa a camisa 10. São apenas rumores que surgem de fora. É um número que já usei antes, com o qual conquistamos a Eurocopa. É um número de que gosto, então por que mudar se tudo está dando certo?”, afirmou.

Além da manutenção de Yamal com a 19 e de Olmo com a 10, outras escolhas da numeração espanhola também chamaram atenção. Gavi herdou a camisa 9, tradicionalmente associada aos centroavantes, enquanto Pedri utilizará a 20. Já Nico Williams seguirá com a 17, e Rodri, um dos líderes da equipe, atuará com a 16. A maior parte dos números repete a distribuição da Eurocopa de 2024, reforçando a ideia de continuidade adotada pelo técnico Luis de la Fuente para a disputa do Mundial.

Embora seja o principal nome da nova geração espanhola e o herdeiro da camisa 10 no Barcelona, Lamine Yamal seguirá escrevendo sua história na seleção com a 19 nas costas, número que o acompanhará em sua primeira Copa do Mundo na carreira.







