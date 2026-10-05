Por que Lamine Yamal foi excluído da lista final do prêmio Golden Boy 2026?

Acendeu-se a disputa pelo prêmio de Garoto de Ouro europeu "Golden Boy" de 2026, depois que foi revelada nesta segunda-feira a lista final, que reúne 25 jogadores com menos de 21 anos, dentre os 50 talentos que estavam presentes na lista inicial, em meio à surpreendente ausência do craque do Barcelona, Lamine Yamal.

O prêmio, criado pelo jornal italiano "Tuttosport" em 2003, é concedido ao melhor jogador com menos de 21 anos que atua nas competições europeias, e é considerado um dos mais importantes prêmios individuais que acompanham a ascensão dos jovens talentos do continente.

A lista final incluiu: "Charalampos Kostoulas (Grécia, Brighton), Rodrigo Mora (Portugal, Roma), Joane Gadou (França, Borussia Dortmund), Xavi Espart (Espanha, Barcelona), Franco Mastantuono (Argentina, Fiorentina), Finn Jeltsch (Alemanha, Stuttgart), Kerim Alajbegović (Bósnia e Herzegovina, Juventus)".

"Said El Mala (Alemanha, Colônia), Marc Bernal (Espanha, Barcelona), Jon Martín (Espanha, Real Sociedad), Konstantinos Karetsas (Grécia, Borussia Dortmund), Endrick (Brasil, Real Madrid), Gianluca Prestianni (Argentina, Benfica), Estêvão (Brasil, Chelsea), Junior Kroupi (França, Bournemouth), Lennart Karl (Alemanha, Bayern de Munique)".

"Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal), Jorrel Hato (Holanda, Chelsea), Victor Froholdt (Dinamarca, Porto), Rayan (Brasil, Bournemouth), Luka Vušković (Croácia, Brighton), Ayoub Bouaddi (Marrocos, Manchester City), Yan Diomande (Costa do Marfim, Real Madrid), Pau Cubarsí (Espanha, Barcelona) e Warren Zaïre-Emery (França, Paris Saint-Germain)".









Por que Lamine Yamal ficou de fora?

Já a maior surpresa foi a ausência de Lamine Yamal da lista dos 25 indicados, apesar de seu status como um dos mais destacados talentos do futebol mundial.

A exclusão do craque do Barcelona se deve ao regulamento do prêmio "Golden Boy", que impede que um jogador o conquiste mais de uma vez, depois de Yamal ter sido coroado com o prêmio em 2024.

Dessa forma, Yamal ficou automaticamente fora da disputa de 2026, apesar de seguir competindo com força pela liderança do cenário mundial dos jovens talentos.



