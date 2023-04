Por que David Luiz desfalca o Flamengo contra o Internacional, pelo Brasileirão?

Zagueiro flamenguista não foi nem relacionado para o duelo contra o Colorado, em Porto Alegre

O Flamengo tem um desfalque importante para o duelo contra o Internacional no domingo (23), pela 2ª rodada do Brasileirão 2023. O zagueiro David Luiz não foi relacionado e nem viajou com a deleção para Porto Alegre para tratar uma lesão.

Antes da partida de estreia no campeonato brasileiro contra o Coritiba, David Luiz sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e não ficou nem no banco de reservas contra a equipe paranaense.

Ainda assim, ele foi escalado como titular e jogou 77 minutos contra o Ñublense, pela Libertadores, na quarta-feira (19).

Neste sábado (22), o Flamengo informou que o defensor segue uma "programação de controle de carga". O clube não reportou novas lesões, o que indica que ele está sendo poupado e deve voltar em breve para o gramado.

Para o seu lugar, Sampaoli definiu o jovem lateral-direito Wesley França, de apenas 19 anos, que entrou bem nas partidas contra o Coritiba e o Ñublense.