Por que Cruzeiro x Atlético-MG, pelo Brasileirão 2023, não é disputado no Mineirão?

Clássico será disputado no Parque do Sabiá; estádio Independência será utilizado pelo América-MG no mesmo horário

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série de 2023, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG, no clássico mineiro. Porém, este duelo não será realizado no Mineirão, por conta de um show, e também no Independência, já que o América-MG atuará no mesmo dia.

Diante da indisponibilidade dos locais, o Cruzeiro escolheu o Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, como sede da partida. O local tem capacidade para 40 mil torcedores, mas somente 37.500 mil ingressos foram colocados à venda por motivos de segurança. Então, 31.875 mil ficaram com os cruzeirenses, e 5.625 mil com os atleticanos.

O Mineirão recebe um show de música eletrônica, SoTrack Boa, no gramado neste sábado (6). A Arena Independência, local preferido dos times quando não podem atuar no Gigante da Pampulha, será palco do jogo entre América-MG e Corinthians, no mesmo horário.

O Cruzeiro e o Atlético-MG, então, fecharam um acordo com uma empresa que deve custear as despesas das equipes com o deslocamento e hospedagem no interior de Minas.