Por que Austrália e Qatar estão na Copa América?

Além das dez seleções sul-americanas, Austrália e Qatar também estarão na disputa. Mas por quê?

Além das 10 seleções que fazem parte da CONMEBOL, a terá presença de mais duas. e Qatar se juntam a , , , , , , , , e para a disputa do torneio .

Tanto a Austrália quanto o Qatar foram convidados a participar da competição como seleções convidadas. As duas fazem parte da Confederação Asiática de Futebol (AFC), além de serem os dois últimos campeões da - Austrália em 2015 e Qatar em 2019.

O convite para a seleção qatari já estava planejado há algum tempo, os australianos foram chamados para fechar um número par de participantes, de forma que os dois grupos tivessem o mesmo número de seleções.

Os australianos mostram muito entusiasmo com a participação, em um comunicado oficial em que agradeceram ao convite.

"Estamos felizes que nossos 'socceroos' [apelido dos jogadores da seleção] possam participar desta prestigiosa competição pela primeira vez em nossa história", disse Chris Nikou, presidente da Federação Australiana de Futebol (FFA, na sigla em inglês), no comunicado. "Trabalhamos duro nos últimos seis meses para melhorar nossas relações internacionais", completou.

O sorteio feito pela CONMEBOL definiu em qual grupo cada um dos convidados deveria entrar. A Austrália ficou no Grupo A - junto com Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai -, e o Qatar no Grupo B - de Colômbia, Brasil Venezuela, Equador e Peru.