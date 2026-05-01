É muito comum ouvir as seleções masculina e feminina dos Estados Unidos serem chamadas de USMNT e USWNT, respectivamente.

Mas se você estiver navegando pelas redes sociais ou lendo resumos de jogos no GOAL, não verá apenas “EUA”. Você verá USMNT e USWNT.

Com a Copa do Mundo da FIFA 2026 chegando ao solo americano em apenas algumas semanas, os holofotes globais estão voltados para a seleção dos Estados Unidos.

Por que as seleções de futebol dos Estados Unidos são chamadas de USMNT e USWNT?

Aqui está uma análise detalhada sobre por que essas siglas dominam as conversas e o que você precisa saber enquanto o mundo se volta para os EUA.

A razão mais prática é a eficiência linguística.

Em um mundo de comentários em ritmo acelerado e limites de caracteres, dizer “Seleção Masculina dos Estados Unidos” é uma maratona de 10 sílabas.

Imagine comentaristas tendo que dizer “a Seleção Masculina dos Estados Unidos” ou jornalistas tendo que mencionar “Seleção Feminina dos Estados Unidos” todas as vezes. Por isso, é conciso e prático usar USMNT e USWNT.

Nesse sentido, é claro, toda equipe tem seu nome abreviado. No entanto, é incomum ouvir alguém chamar de “SNT” a “Seleção Espanhola” — o que também se resume à popularidade do esporte localmente. E, além disso, dizer “Seleção Italiana” também não é necessariamente tão complicado assim.

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A distinção entre seleções masculina e feminina

Ao contrário de muitos países onde a seleção nacional historicamente se referia à equipe masculina, o cenário dos EUA é único. A USWNT não é apenas um programa secundário — elas são tetracampeãs da Copa do Mundo e o padrão de excelência do esporte.

Nos EUA, não dá para falar em “seleção nacional” e presumir que as pessoas saibam de qual você está falando.

Desde o histórico acordo sobre igualdade salarial, a U.S. Soccer tem adotado uma estratégia de marca intitulada “One Nation. One Team.” As siglas oferecem uma forma simétrica de celebrar ambas as seleções como iguais.

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Por que “EUA” e não “América”?

Embora as pessoas frequentemente se refiram ao país como “América”, a FIFA reconhece mais de 50 nações-membros nas Américas.

Ao competir na CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caribe), o uso de “US” é um sinal de precisão geográfica.

Como os EUA serão co-anfitriões do torneio de 2026 com o México e o Canadá, manter essa identidade específica dos EUA é mais importante do que nunca para a clareza regional.

Quais são os apelidos da USMNT e da USWNT?

The Stars and Stripes: O apelido definitivo para ambas as seleções. Os uniformes de 2026, recentemente revelados pela Nike, exploram fortemente essa nostalgia, apresentando um uniforme “Stripes” para jogos em casa e um “Stars” para jogos fora, que fazem referência aos icônicos designs de 1994.

O apelido definitivo para ambas as seleções. Os uniformes de 2026, recentemente revelados pela Nike, exploram fortemente essa nostalgia, apresentando um uniforme “Stripes” para jogos em casa e um “Stars” para jogos fora, que fazem referência aos icônicos designs de 1994. The Yanks: Você ouvirá isso mais de torcedores visitantes ou jornalistas internacionais. Localmente, é visto como um pouco antiquado.

Você ouvirá isso mais de torcedores visitantes ou jornalistas internacionais. Localmente, é visto como um pouco antiquado. The Gals / The Nats: Você pode ouvir esses apelidos em círculos de fãs mais dedicados, mas eles não alcançaram o status de mainstream das siglas.

Tem algo a ver com TMNT?

Embora as siglas sejam a forma “oficial” de abreviação, as equipes têm apelidos mais poéticos.

Para os fãs das Tartarugas Ninja (TMNT) nas Américas e no mundo todo, a sigla pode soar muito semelhante, mas não há indícios de que TMNT seja a inspiração por trás da seleção masculina dos Estados Unidos, chamada USMNT. Pode ser apenas uma coincidência.