Por que a Argentina não pode aposentar a camisa 10 após Messi?

Embora Lionel Messi se prepare para disputar sua última partida internacional com a Argentina, a lendária camisa que vestiu desde 2009 não vai desaparecer dos gramados do futebol, por causa dos regulamentos da Federação Internacional de Futebol, a Fifa.

Aos 39 anos, Messi disputa sua 208ª e última partida internacional diante do Benin, nesta terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, após uma trajetória histórica em que liderou a Argentina à conquista da Copa do Mundo de 2022 e de dois títulos da Copa América.

Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino, havia manifestado o desejo de aposentar a camisa número 10, em homenagem a Messi e para impedir que qualquer outro jogador a vestisse após sua despedida da seleção, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

Mas o desejo da federação argentina esbarra nos regulamentos da Fifa, que obrigam as seleções participantes de grandes competições a destinar os números de 1 a 26 aos jogadores, o que significa que é impossível manter o número 10 fora da lista na Copa do Mundo ou na Copa América.









A Argentina pode deixar o número 10 vago em alguns amistosos, mas, ao participar de competições internacionais oficiais, terá de concedê-lo a um de seus jogadores, segundo informou o site Foot Mercato.

Portanto, apesar da saída de Messi, a camisa número 10 voltará a aparecer com a Argentina na Copa do Mundo de 2030 e na Copa América, com outro jogador iniciando a missão de carregar o número que esteve associado por longos anos à lenda do futebol argentino.