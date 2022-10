Por quanto tempo Luis Díaz vai desfalcar o Liverpool?

Veja a lesão e o tempo de recuperação do colombiano dos Reds

Más notícias para o Liverpool. Luis Díaz, um dos poucos destaques da temporada mediana do clube até o momento, se lesionou na derrota contra o Arsenal e ficará um bom tempo de molho.

O colombiano vinha sendo um dos poucos pontos positivos dos Reds, com belos gols e assistências. Durante o clássico, porém, recebeu uma entrada de Thomas Partey e teve que ser substituído logo na primeira etapa.

Feito os exames, se confirmou uma lesão no joelho esquerdo do jogador. Luis Díaz, então, ficará de fora por várias semanas.

Getty Images

A expectativa da comissão técnica do Liverpool é de que o colombiano precise de pelo menos seis semanas de recuperação para voltar aos gramados. Como teremos uma pausa no final do ano para a disputa da Copa do Mundo e a Colômbia não se classificou, a expectativa é de que ele só volte a jogar em 2023 ou na última do ano.

De acordo com o calendário da temporada europeia, já está confirmado que Luis Díaz perderá dez partidas pelo Liverpool. São elas:

12/10: Rangers x Liverpool, Champions League

16/10: Liverpool x Manchester City, Premier League

19/10: Liverpool x West Ham, Premier League

22/10: Nottingham Forest x Liverpool, Premier League

26/10: Ajax x Liverpool, Champions League

29/10: Liverpool x Leeds, Premier League

1/11: Liverpool x Napoli, Champions League

6/11: Tottenham x Liverpool, Premier League

9/11: Liverpool x Derby County, Copa da Liga

12/11: Liverpool x Southampton, Premier League

Duas possíveis datas de retorno, então, seriam os confrontos contra Aston Villa (26 de dezembro) e Leicester City (31 de dezembro), os dois últimos jogos do ano.