Claudia Rodríguez, esposa de Marc Cucurella, jogador do Real Madrid e da seleção da Espanha, estava a bordo de um dos trens que seguiam atrás do trem envolvido no acidente de colisão fatal na Espanha, na última quarta-feira, confirmando que escapou de uma possível tragédia, depois de ter sido obrigada a retornar a Madri por causa do acidente.

Rodríguez disse, por meio de suas contas nas redes sociais: "Eu estava a caminho de Málaga a bordo do trem seguinte, e estou chocada. Gostaria de expressar todo o meu apoio aos familiares e amigos das vítimas".

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E acrescentou: "Estou bem, meus amigos, meu trem não foi afetado de forma alguma, porque a distância entre ele e o trem que sofreu o acidente era grande. Tivemos apenas que voltar e seguir para Madri, porque ele estava na mesma linha".

Rodríguez prosseguiu: "Fico chocada só de pensar que, se o acidente tivesse ocorrido mais tarde, a mesma coisa poderia ter acontecido com meu trem, mas isso não se compara ao que viveram as pessoas que estavam a bordo do trem que sofreu o acidente".

A colisão de dois trens de alta velocidade na Espanha deixou pelo menos 74 mortos, de acordo com um novo balanço anunciado pela comissão de investigação de acidentes ferroviários, ligada ao Ministério dos Transportes da Espanha, nesta quinta-feira.

O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira no município de Urda, na região de Castela-La Mancha, no centro do país, quando um trem da empresa "Renfe" colidiu com um trem da operadora privada "Iryo", depois de este último ter parado por causa de uma falha eletrônica no sistema de sinalização, de acordo com as informações contidas no relatório.

Cerca de 550 pessoas estavam a bordo dos dois trens no momento do acidente, que levou a Espanha a decretar luto nacional de 72 horas, em meio a um amplo choque diante de uma das mais mortais catástrofes ferroviárias da história do país.