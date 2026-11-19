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O nome de Lisandro Martínez, zagueiro do Manchester United, apareceu na lista de possíveis reforços do Barcelona para a próxima janela de transferências de verão.

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Segundo o jornal Sport, o agente de jogadores Pedro Bravo revelou, durante o programa El Chiringuito, os bastidores de uma possível transferência do zagueiro argentino para o clube catalão.

Bravo relatou os detalhes de um telefonema com Deco, no qual o diretor esportivo do Barça lhe informou que o zagueiro argentino não se encaixa nos planos do clube.

Deco garantiu a Bravo que o técnico alemão Hansi Flick tem a mesma posição.

Pedro Bravo explicou que foi ele quem ofereceu o jogador do Manchester United a Deco, mas recebeu uma resposta negativa.

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"Lisandro é um bom jogador, mas não nos agrada e não se encaixa nas nossas necessidades", disse o diretor esportivo do Barcelona, segundo o relato do agente.

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Com isso, diminuem as chances de o Barcelona se interessar pela contratação do jogador da seleção argentina, embora essa opção ainda não tenha sido totalmente descartada.

A situação de Lisandro Martínez em Old Trafford é um ponto positivo nessa negociação. As tensões com a diretoria do clube, somadas à proximidade do fim de seu contrato, que o tornará jogador livre no verão de 2027, mantêm o zagueiro argentino na lista de candidatos para formar a dupla de zaga com Pau Cubarsí no Barcelona.

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Ainda assim, ficou claro que ele não está entre as opções preferidas do clube catalão. Nomes como Bastoni, Jeltsch, Schlotterbeck e Nitsad despertam um interesse muito maior.

Por outro lado, o Barcelona aguarda a saída de alguns jogadores. Com pouca margem de manobra, seja pelas restrições financeiras, seja pelo elenco principal estar completo no momento, a escolha do novo zagueiro se torna ainda mais difícil.

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Deco precisa acompanhar o caso de perto: se Balde ou Jules Koundé saírem, será necessário que o próximo reforço seja capaz de suprir a ausência de um dos laterais quando preciso.

Essa exigência é um fator a mais que tende a dificultar a busca pelo zagueiro de que a equipe precisa.

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O que foi revelado no El Chiringuito confirma que Deco e Flick não se contentam em encontrar um zagueiro canhoto disponível no mercado. Os dois querem um jogador que se encaixe no estilo da equipe e tenha nível alto o bastante para fazer a diferença agora e no futuro.

Apesar das circunstâncias que poderiam fazer da contratação de Lisandro Martínez uma oportunidade interessante para o Barcelona, ele não parece ser a opção escolhida.